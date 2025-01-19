Genç Kadın Epe Takımı Bahreyn'de şampiyon oldu

Bahreyn’de düzenlenen Gençler Epe Dünya Kupası’nda Ceren Cebe, Nilahsen Erten, Aleyna Ertürk ve Damlanur Sönmüş’ten kurulu Genç Kadın Epe Milli Takımı altın madalya kazandı.

Türkiye Eskrim Federasyonu’ndan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Bahreyn’de 17-19 Ocak tarihlerinde düzenlenen Gençler Epe Dünya Kupası’nda Ceren Cebe, Nilahsen Erten, Aleyna Ertürk ve Damlanur Sönmüş’ten kurulu Genç Kadın Epe Milli Takımı finalde Hong Kong’u 45-35 mağlup ederek altın madalya kazandı. Başkent Manama’da bugün; sırasıyla Azerbaycan ve Özbekistan’ı 45-34 yenerek finale yükselen takım; Hong Kong ile oynadığı altın madalya mücadelesini de 45-35’lik üstünlükle tamamlayarak şampiyon oldu" denildi.