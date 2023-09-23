Genç kalfa, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ödüllendirilecek

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde mesleki teknik eğitim ve çıraklık okullarında eğitim alan 18 yaşındaki Levent Çakmak, Türkiye’nin en iyi kalfası seçildi. Çalışkan genç, bu büyük başarısını Çanakkale Valisi İlhami Aktaş tarafından verilen bir plaketle ödüllendirildi. Levent Çakmak, Kırşehir’de gerçekleşecek olan Ahilik Haftası törenlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da ödüllerinin verileceğini söyledi.

Bayramiç ilçesindeki mesleki teknik eğitim ve çıraklık okullarında iki yıl boyunca eğitim alan Levent Çakmak, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen en iyi kalfa yarışmasında Türkiye birincisi olarak başarı elde etti. Daha önce yapılan yarışma çerçevesinde Çanakkale birincisi olan kasaplık eğitimi kalfası Levent Çakmak, Çanakkale Ahilik Haftası nedeniyle düzenlenen törende Vali İlhami Aktaş tarafından plaket ve hediyeler ile ödüllendirildi.

Babasının çiftçilik yaptığını, kasaplık mesleğine çocukluktan beri ilgi duyduğunu ifade eden Levent Çakmak, "Ortaokulu bitirdikten sonra Bayramiç Mesleki Eğitim ve Çıraklık Okuluna kaydımı yaptırdım. İlçede 3 kasabın yanında staj yaptım. Düzenlenen en iyi kalfa yarışmasına katıldım. Başarılı olduğum için sevinçliyim. Çok yakında da iş yerimi açmayı düşünüyorum" dedi.

En iyi kalfa yarışmasında Türkiye 1.’si olan Levent Çakmak, Kırşehir’de yapılacak Ahilik Haftası etkinliklerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödüllerinin verileceğini söyledi.