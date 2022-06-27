Genç kalmanın formülü: 'Uyku'

Yapılan araştırmalara göre, düzenli beslenme ve yeterli düzeyde uyku, cildin daha genç görünmesini sağlıyor.

Phanes Beauty Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akın, cilt bakımının püf noktaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Yaşlanmayı ertelemek ve normal bir cilde kavuşmak için vitamin kullanmanın, düzenli beslenmenin ve uykunun önemli olduğunu söyleyen Akın, "Cildimiz 3 katmandan oluşur. Bunlar epidermis, dermis ve hipodermis. Kozmetik olarak bizi ilgilendiren kısım ise epidermistir. Epidermis, derinin nemini ve rengini belli eden katmandır ve biz farkında bile olmadan 15 ila 28 günde bir kendini yeniler. Yani devamlı bir ürün kullandığınızda veya bakım yaptırdığınızda cildiniz en erken 15 gün sonra kendini gösterecektir. Yenilendiğinde ise cilt daha parlak ve genç bir görünüm alır" dedi.

"Normal cilt problemsiz ve istenen cilt tipidir"

4 tip cilt çeşidinin olduğunu hatırlatan Ahmet Akın, "Bunlar kuru, yağlı, normal ve karma cilt. Bu 4 cilt tipinin ortak tek özelliği mutlaka dördünün de nemlendirilmesi gerektiğidir. Cildini henüz tanımayanlar için kısaca bilgi vermek gerekirse cildin dış kısmı ’sebum’ adı verilen madde ve suyla kaplıdır. Bu maddenin yoğunluğu cilt tipinizi belirler. Eğer cildinizde gözenekler fark edilmeyecek kadar küçükse kuru, gözeneklerinizi derin ve büyükse yağlı bir cildiniz var diyebiliriz. Karma cilt tipinde ise T bölgesi dediğimiz alın ve burun üstü yağlı, diğer bölgeler kurudur. Kuru ciltler dış etkenlere açıktır ve daha özenli korunması gerekir. Yağlı cildin olumsuz tarafı ise sık sık sivilce, akne ve siyah nokta görülmesidir. Normal cilt ise problemsiz ve istenen cilt tipidir" diye konuştu.

"Düzenli beslenin ve yeterince uyuyun"

Phanes Beauty olarak cilt hakkında birçok araştırma yaptıklarını, bu araştırmalar neticesinde en doğru tedavi ve işlemleri gerçekleştirecek cihaz ve ürünleri ürettiklerini söyleyen Akın, "Öncelikle, iyi bir cilt için ihtiyacınız olan D, K, H, A, B3, C, vitaminleridir. Sağlıklı hücresel gelişim, cildimizin içeriğindeki nemi koruyabildiğimiz sürece gerçekleşir. Optimum nem seviyesi ve kurumaya karşı koruma sayesinde cildimizin tüm elementleri lipitlerden doğal nemlendirici faktörlerine, dezmozomlara ve hücre olgunlaşmasına kadar bütünlük içinde fonksiyon göstererek sağlıklı ve nemli bir cilt sağlar. Üstelik sandığımızın aksine sağlıklı ve ışıl ışıl parlayan bir cilde sahip olmak çok da zor değil. İlk olarak, düzenli beslenin ve yeterince uyuyun, cildinizi sabah ve akşam mutlaka temizleyin. Cildinizi nemlendirmekten hiç vazgeçmeyin, elastin üretimini arttırın, cildinizi koruyun” ifadelerini kullandı.