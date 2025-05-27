Genç kızı kaza süsü vererek öldürdüğü iddia edilen sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Kocaeli’de cinsel birliktelik teklifini geri çevirdiği iddia edilen genç kızı boynuna ip bağlayarak bayıltmak ve kamyonetle birlikte uçurumdan atarak kaza süsü vermekten tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi. Cumhuriyet savcısı, sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Olay, 19 Mayıs 2024 tarihinde saat 02.30 sıralarında Halıdere Eskiköy Caddesi’nde meydana geldi. Kamyonetin uçuruma düştüğü ihbarı üzerine bölgeye giden polis ve sağlık ekipleri, kamyonetin 15 metre ilerisinde 18 yaşındaki Rümeysa Meriç Özcan’ın boynuna ip bağlı haldeki cansız bedeniyle karşılaştı. Özcan’ın cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırılırken, polis ekipleri Tunay A. (23), Eşref K. (21), Yaser A.A. (21) ile Ceylan Ç. (21) ve K.N.K. (17) adlı kızlar gözaltına aldı. Olaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden Tunay A. tutuklanırken, Eşref K., Yaser A.A., Ceylan Ç. ve K.N.K. serbest bırakıldı.

Üç kez ifade değiştirdi

Tunay A., polise verdiği ilk ifadesinde olayın kaza olduğunu belirtti. Olay mahallindeki incelemenin ardından tekrar ifadesi alınan zanlı, cinayeti işlediğini itiraf etti. Savcı karşısına çıkarılan Tunay A., tekrar ifadesini değiştirerek olayın kaza olduğunu belirtti. Olayla ilgili hazırlanan iddianamede Tunay A.’nın olay günü 0.47 promil alkollü olduğu belirtildi. Şüphelinin hem kadına karşı hem de cinsel saldırı suçunu işleyememekten dolayı duyduğu infialle kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan ise 2 yıldan 7 yıla kadar cezalandırılmasına yönelik iddianame hazırlandı.

Tunay A. hakkında açılan davanın 3. celsesi, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam etti. Duruşma salonunda tutuklu sanık Tuncay A., avukatları, maktulün annesi Kevser Erden ve avukatı hazır bulundu. Tanık olarak dinlenen polis memuru, "Olayın birimimize intikal etmesi üzerine şüpheli birimimize teslim edildi. Sanık baro avukatı huzurunda savunması alındı. Bu savunma asayiş birimince alındı. Sanık bize teslim edildikten sonra sanık sözlü olarak o gece yaşadıklarını anlattı. Olayı kendisinin yaptığını, olayın kaza olmadığını söyledi. Sanık olayın ne şekilde olduğunu bize sözlü olarak anlattı, yanında herhangi bir müdafisi yoktu. Önce Rümeysa ile aralarında boğuşma olduğunu, sonrasında iple kafa kısmını bağlayıp arabanın arkasına doladığını söyledi. Aşırı derecede alkollü olan maktulü araç ile aşağı saldığını, direğe çarpmadan uçuruma gittiğini anlattı. Rampa aşağı el frenini indirdiğini, direğe vurup kaza sürü vermek istediğini ancak aracın direğe vurmadığını, aracın kafa üstü dikildiğini bize anlattı. Sanık bu anlatımından önce komşuya giderek yardım istediğini ve trafik ekibinin geldiğini anlattı" dedi.

"Arabam uçurumdan düştü, içinde kız arkadaşım da var"

Olay yerine yakın evi olan tanık K.İ. ise, "Olay tarihinde saat 02.30 civarı sanık elinde telefonla gelerek, ’Ağabey senin benimle gelmen lazım. Arabam uçurumdan düştü, içinde kız arkadaşım da var’ dedi. Polisi aramasını söyledim ancak şarjının olmadığını söyledi. Bunun üzerine ben 112’yi aradım, ilk önce polis ekibi geldi, yanımda bulunan sanığı aldı" diye konuştu.

Soruşturma aşamasında sanığın müdafiliğini yapan avukat S.T. de tanık olarak dinlendi. S.T., sanığın kendisine olayın kaza olduğunu o tarihte söylediğini ifade etti.

Maktulün annesi Kevser Erden, ağlayarak sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında olay tarihinde sanık Tunay A’nın maktul Rümeysa Meriç Özcan’ı cebir kullanmak suretiyle ve cinsel bir gaye ile hürriyetinden yoksun kıldığını, akabinde maktulün kendisine karşı koyması üzerine kollukta alınan ifadesinde belirttiği üzere ve olay yerinde de maktulün boynuna dolanmış vaziyette bulunan halat tarzı ipi maktulün boynuna doladığını ve kafasını aracın içinde bulunan koltuk başlığı kısmına defaten vurduğunu belirtti. Sanığın maktulün öldüğünü varsayarak trafik kazası süsü vermeye çalıştığı belirtildi. Savcı, sanığın hem kadına karşı hem de cinsel saldırı suçunu işleyememekten dolayı duyduğu infialle öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Savcı, ayrıca kişiyi hürriyetinden alıkoyma suçundan da sanık hakkında 3 yıldan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etti.

"Olay kazadır, suçu kabul etmiyorum"

Mütalaayı kabul etmeyen tutuklu sanık Tunay A., "Rümeysa araca binerek sürdü ve kaza meydana geldi. Olay yerine inmedim. Maktul kız arkadaşım olur. Kasıtlı eylemim olmamıştır. Atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayi erteledi.

"Hayallerimi bitirdi"

Duruşma sonrası basın mensuplarını açıklama yapan maktulün annesi Kevser Erden, "Sanığın en ağır şekilde indirim uygulanmadan cezalandırılmasını istiyorum. Yavrumu hayattan kopardı. Hayallerimi bitirdi. Sanığın cezaevinden çıkmasını istemiyorum. Adaletin yerini bulmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.