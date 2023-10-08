Genç Kızılay gönüllülerinden şadırvan ve çeşme temizliği
Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret eden Bilecik Genç Kızılay gönüllüleri, şadırvan ve çeşme temizliği yaptılar.
Şeyh Edebali Türbesi’ni ziyaret eden Bilecik Genç Kızılay gönüllüleri, şadırvan ve çeşme temizliği yaptılar.
Osman Gazi’nin kayınbabası ve hocası, Osmanlı Devleti’nin de fikir babası olan Şeyh Edebali’nin Bilecik’te bulunan türbesinin girişinde yer alan çeşme ve tarihi Orhangazi Camii’nin olduğu bölgedeki şadırvan, Kızılay gönüllüleri tarafından temizlendi. Bilecik Valisi Şefik Aygöl, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Tüm gönüllü arkadaşlarımızı kutluyorum” dedi.