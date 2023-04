Genç kızın resim yeteneği herkesi hayran bırakıyor

TAKİP ET

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Ceren Karagöz’ün çizdiği resimlere görenler hayran kalıyor.

Güzel Sanatlar Fakültesinde resim bölümü okuyarak profesyonel şekilde resimler çizmek isteyen Ceren Karagöz’ün çizdiği resimleri görenler hayran kalıyor. Özel yetenek sınavlarına hazırlandığını anlatan Karagöz; “Bu hazırlık sürecinde daha rahat ilerleyebilmek için, çizim yapmaya çok zaman ayırmak ve kendimi bu alanda daha çok geliştirmek için açık liseye geçiş yaptım. Küçük yaştan beri resim yapmaya meraklıyım ve tabi ki amatörce ve daha basit haliyle gördüğüm her şeyi çizebilirim. Genel olarak karakalem resim çalışıyorum. Desen çiziyorum, hareketli figürlerden çalışmalar yapıyorum, imgesel tasarımlar deniyorum ve tabi ki portre çalışması yapıyorum. Çünkü karakalem portreler benim için en değerli çalışmalarım. Çizim yapmaya başladığım o an kendimi o ortamın içinde hissetmiyorum çok farklı dünyalara da dalabiliyorum. Çünkü çizim yapmak aslında benim hayal gücümü geliştiriyor hatta bazen resim çizerken kendimi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde hayal ediyorum. Evet, daha yolumu çizebilecek durumda değilim ama kesinlikle bu alanda ilerleyeceğimi biliyorum. Ailem beni çok destekliyor ve her zaman yanımda oluyorlar” dedi.

"Ben kızımla gurur duyuyorum"

Ceren Karagöz’ün Babası Mehmet Nasır Karagöz ; “Ben kızımla gurur duyuyorum. Yaptığı çizimler çok güzel. Umarım daha iyi yerlere gelir her zaman arkasındayım. Yeter ki doğru yolda ilerlesin. İnşallah gönlündeki gibi olur. Onu daha iyi yerlerde görmek isterim, her bir babanın görmek istediği gibi. İnşallah daha iyi yerlere gelir” diye konuştu.

"Allah herkese ayrı ayrı yetenek vermiş yeter ki keşfedip peşinden gidelim"

Kızının çizim yaparken çok mutlu olduğunu söyleyen Anne Şükran Karagöz; “Öncelikle kızımın buralara geldiğini gördüğüm için çok mutluyum. Ceren çok yetenekli bir kızdır. Sabah kalkar yemeden içmeden saatlerce sabır içinde istek içinde çizim yapar. Bazen çok şaşırıyorum nasıl sıkılmadan saatlerce çizim yapabiliyor. Sonra anladım ki çizim yaparken çok mutlu. Biz ne dersek diyelim o vazgeçmiyor. Benin kızım gibi genç yetenekler hayallerinden vazgeçmesinler. Allah herkese ayrı ayrı yetenek vermiş yeter ki keşfedip peşinden gidelim. Kızımla gurur duyuyorum ve her zaman yanındayım” dedi.