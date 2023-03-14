Genç kulaçlar yüzme sporunun geleceğine ışık saçtı

Türkiye Yüzme Federasyonu 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi 1.Vize ve 13+ Yaş Baraj Geçme Müsabakaları Bursa'nın ev sahipliğinde gerçekleşti. Osmangazi Belediyespor Kulübü sporcuları, müsabakalarda önemli başarılara imza attı.

Genç kulaçlar yüzme sporunun geleceğine ışık saçtı
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Türkiye Yüzme Federasyonu 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi 1.Vize ve 13+ Yaş Baraj Geçme Müsabakaları Bursa’nın ev sahipliğinde gerçekleşti. Osmangazi Belediyespor Kulübü sporcuları, müsabakalarda önemli başarılara imza attı.

Atıcılar Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu’nda düzenlenen 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi 1.Vize ve 13+ Yaş Baraj Geçme Müsabakaları’na 4 ildeki 23 kulüpten toplam 463 sporcu katıldı. Osmangazi Belediyespor Kulübü, 20’si kadın olmak üzere toplam 48 sporcu ile müsabakalarda mücadele etti. Serbest, kurbağalama, kelebek, sırtüstü ve karışık olmak üzere 5 farklı kategoride gerçekleştirilen müsabakalarda, Osmangazi Belediyespor’un genç kulaçları, yüzme sporunun geleceği adına adeta umut saçtı.

2012 yaş grubunda mücadele eden Osmangazi Belediyespor’dan 9 sporcu grup müsabakasına, 4 sporcu ise finallere katılmaya hakkı kazandı. Müsabakalarda 2011 yaş grubunda havuza giren 14 sporcu ise grup müsabakalarına katılırken, 5 sporcu da finallere katılma başarısı gösterdi. 13+ yaş grubunda boy gösteren 2 sporcu da Temmuz ve Ağustos ayında yapılacak olan Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.