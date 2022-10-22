Genç müteşebbislerden yerli ve mili üretime katkı

Bursa Uludağ Üniversitesi’nden (BUÜ) mezun olan ve halen öğrenimini devam ettiren 3 genç müteşebbis, TÜBİTAK’tan 450 bin TL hibe alarak kurduğu şirket ile ithalat oranları yıllık 5 milyar TL’ye ulaşan tıp sektöründe yerli ve milli üretim yapmak için kolları sıvadı. Öğrenciler, ihtiyacın yüzde yüz ithalat ile karşılandığı cerrahi staplerlerin (ameliyat zımbaları) Türkiye’de de yapılabileceğini herkese kanıtlamak istediklerini söyledi.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, TÜBİTAK 1512 BİGG ULUKOZA Programı 2022 Yılı İnterdisipliner Tıp Çağrısı kapsamında hazırladıkları Cerrahi Stapler projesi ile 450 bin TL hibe almaya hak kazanan girişimci öğrencileri ağırladı. Ziyarette Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, Teknoloji Transfer Ofisi Genel Müdür Yardımcısı Nihal Sağlam ve Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burhan Coşkun da hazır bulundu.

Gençlerin bilim merakı sevindiriyor

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, TÜBİTAK’tan 450 bin TL hibe alarak şirket kuran ve projenin numune üretim çalışmalarına başlayan gençleri tebrik etti. Üniversiteden böylesine başarılı gençler çıkmasının kendilerini ayrıca mutlu ettiğini aktaran Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Üniversitemizdeki yöneticilerimiz, akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz son yıllarda araştırma ve geliştirme konusuna hassasiyetle yaklaşmaya başladı. Yönetim olarak bu bizi son derece memnun ediyor. Akademik birikim konusunda yarım asra yaklaşan bir tecrübeye sahibiz. Akademisyenlerimiz, ülkemizin en donanımlı bilim insanları arasında yer alıyor. Öğrencilerimiz de böylesi bir ortamda düşünmeye, araştırmaya ve proje üretmeye yöneliyor. Tıp alanında cerrahi stapler projesi ile TÜBİTAK’tan destek almaya hak kazanan öğrencilerimiz de bu konudaki en güzel örneklerden bir tanesini oluşturuyor. Gençlerimizi tebrik ediyoruz. Hocaları ile bundan sonraki süreçte de irtibatlarını koparmamaları gerekiyor. Onların fikirleri ve yönlendirmeleriyle projenin numune üretim sürecini başarı ile atlatacaklarına ve sağlık alanındaki yerli üretim çalışmalarına son derece kıymetli katkılar vereceklerine gönülden inanıyoruz” dedi.

Üniversiteden tam destek

Öğrencilere kesinlikle motivasyonlarını kaybetmemeleri uyarısında bulunan Rektör Kılavuz; “Bir kere en önemlisi asla moralinizi bozmayacaksınız. Denemekten, yanlış yapmaktan veya başarısız olmaktan korkmayacaksınız. İstikrarınız devam ettiği sürece tüm kapılar sizlere mutlaka açılacaktır. Ülkemizde bu işe destek verecek binlerce babayiğit sanayicimiz var. En büyükleri belki olmayabilir, ancak orta ölçekli veya büyüme yolunda emin adımlarla ilerleyen çok sayıda iş insanımız var. Her biri ülkemiz adına isimsiz kahramandır. Şartlar ne olursa olsun üretmeye devam etmek için mücadele eden bu insanlar ile üniversite olarak iyi ilişkilerimiz var. Siz üretin, ürettiklerinizi anlatmanız ve destek alabilmeniz için her zaman yanınızda olmaya hazırız. Bizzat gider, kapılarını çalar ve projenizi desteklemeleri için ricada bulunuruz. Bu konuda en ufak bir kaygınız olmasın. Üniversite yönetimi de, hocalarımız da sonuna kadar yanınızda olmaya ve sizi desteklemeye devam edecektir” şeklinde konuştu.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya ise 3-4 yıllık bir çalışmanın neticesinde öğrencilerin çok kıymetli bir proje ortaya çıkardıklarını vurguladı. Zor bir sürecin geride bırakıldığına işaret eden Dekan Prof. Dr. Ekrem Kaya; “Fakültemizin ana hedeflerinden birisi de araştırma ve geliştirme alanında da var olduğumuzu göstermektir. Bu hedefle görev süremiz içerisinde iş dünyası ile çok sayıda görüşme gerçekleştirdik. Sanayicilerimizle ortaklaşa hayata geçirebileceğimiz projeleri tespit ettik. Süreç içerisinde ilginin başka yönlere kaydığı anlar oldu. Fakat başladığımız ve devam ettirdiğimiz projelerimiz de var. Öğrencilerimizin destek almayı başardıkları proje de bunlardan birisi. Cerrahi zımba konusunda başarıya ulaştık. Önümüzdeki süreçte farklı alanlara el atacağız. Bu konunun ürün vereceğini ve bir sonuca bağlanacağını tahmin ediyordum” açıklamasında bulundu.

Yerli ve milli üretim vurgusu

TÜBİTAK ile yaptıkları görüşmelerde tıp alanına öncelik vereceklerine dair bilgi aldıklarını ifade eden Dekan Kaya; “Bunun sebeplerinden birisi de maalesef ülkemizdeki sağlık sektörünün çok az ilgi göstermesidir. Hazır malzeme kullanmayı seviyoruz. Yerli üretim noktasında fazlaca girişim olmadığını gözlemliyoruz. Gittiğimiz her tıp kongresinde özellikle Hindistan kaynaklı yeni tıp ürünlerine rastlıyoruz. Onlar yaptığına göre biz de bu konuda çok özel projelere imza atabiliriz. Bursa’da bu işi yapabilecek çok sayıda sanayicinin olduğuna inanıyoruz. Yeter ki genç girişimcilerimiz doğru proje ile bu kişilerin karşısına çıkabilsin. Önümüzdeki günlerde bu alanda da değerli adımların atılacağına gönülden inanıyor ve gençlerimizi başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Projenin deneme süreçleri ve diğer tüm aşamalarında yanlarında olacağımızı da bilmelerini istiyorum” diye konuştu.

Teknoloji Transfer Ofisi Genel Müdür Yardımcısı Nihal Sağlam da projenin her aşamasında mentörlük yaptıkları öğrencilere patent alımı noktasında da destek vereceklerini söyledi. Öğrenciler adına konuşan proje koordinatörü Necip Talha Karaduman, Bursa Uludağ Üniversitesi’nden mezun olduğunu ve yüksek lisansına İstanbul Teknik Üniversitesi’nde devam ettiğini belirtti. BUÜ Mühendislik Fakültesi öğrencisi Halil İbrahim Önel ve Tıp Fakültesi öğrencisi Yiğit Sandal ile birlikte TÜBİTAK’tan aldıkları 450 bin TL proje desteği sayesinde Gear Ar-Ge Mühendislik A.Ş.’yi kurduklarını açıklayan Necip Talha Karaduman, inovatif ağırlıklı projeler üretmek için yola çıktıklarını ve arkadaşlarıyla birlikte sağlık sektöründeki yerli üretime katkı sağlamayı hedeflediklerinin altını çizdi.