Genç müzisyenlere kapı açan JAmZZ, özel bir konserle son buldu

35’inci Akbank Caz Festivali kapsamında yeni yeteneklere alan açmak ve genç caz müzisyenlerini desteklemek amacıyla düzenlenen JAmZZ Masterclass Programı, 14 Ekim’de gerçekleşen özel bir konserle sona erdi. Piyanoda Akbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Binbaşgil, davulda Ferit Odman ve kontrbasta Kağan Yıldız’ın sahneyi paylaştığı konser, cazın büyülü dünyasında farklı bir yolculuk sundu. Türkiye’nin önde gelen caz vokallerinden Sibel Köse de konserde konuk sanatçı olarak yer aldı. JAmZZ Masterclass Programı’nda gösterdikleri başarılarla dünyaca ünlü Berklee at Umbria Jazz Clinics’e katılma şansını kazanan Onur Yalçın ve Savaş Şahin ise konserin onlara ayrılan bölümünde performans sergiledi.

Bankanın kültür ve sanata verdiği desteğin gençlerin gelişimine ve Türkiye’nin kültürel ve sanatsal geleceğine yapılmış kalıcı bir yatırım olduğunu belirten Akbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Binbaşgil, "Bu yıl 35’inci kez gerçekleşen Caz Festivali kapsamında yürüttüğümüz JamZZ Masterclass Programı ile yetenekli caz müzisyenlerinin yurt dışına açılmalarına ve uluslararası standartlarda müzik kariyeri yapmalarına katkıda bulunmak bizim için çok değerli. JAmZZ Masterclass Programı sayesinde genç müzisyenler, teknik bilgi ve sahne deneyimi kazanıyorlar. Aynı zamanda programda üstün başarı gösteren gençler, dünyaca ünlü Berklee at Umbria Jazz Clinics’in uluslararası ağına dahil olma fırsatı elde ediyorlar. Onları usta sanatçılarla aynı sahneyi paylaşırken görmek, hepimize büyük umut veriyor. Banka olarak genç yeteneklerimizin başarılarını desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Akbank Sanat’ın BAU Konservatuvar, Berklee College of Music, Umbria Jazz Festival ve Zuhal Müzik iş birliğiyle kapsamlı bir masterclass programına dönüştürdüğü JAmZZ, Türkiye’nin önde gelen caz müzisyenlerinin eğitmenliğinde düzenleniyor. Program sonunda jüri değerlendirmesi ile belirlenen genç yetenekler, Berklee at Umbria Jazz Clinics’e katılma imkânı kazanıyor. Dünyanın dört bir yanında genç caz müzisyenlerinin katıldığı bu program, Berklee College of Music ve Umbria Caz Festivali iş birliğiyle hayata geçiriliyor. Berklee’nin uzman eğitmenlerinin yer aldığı programa katılan öğrenciler, uluslararası caz ustalarıyla tanışma ve onları canlı dinleme şansı elde ediyor, ayrıca profesyonel müzisyenlerle doğaçlama performans da sergileyebiliyor.

JAmZZ’in bu yılki programında başarılarıyla öne çıkan Onur Yalçın ve Savaş Şahin, JAmZZ kapanış konseri deneyiminin yanı sıra Berklee at Umbria Jazz Clinics’in gelecek programına katılma hakkı kazandı. Ayrıca programda başarı gösteren caz öğrencilerinden İdil Duru Koyuncu, Kemal Mutluergil, Efe Selvi, Emre Başer Alp, Muhammed Habib Haznedar, Emin Poyraz Urhan ve Abdullah Örs, 36’ncı Akbank Caz Festivali’nde yer alma imkânı elde etti.