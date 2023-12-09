Genç okçulardan dünya çapında başarı

10. sınıf öğrencisi Arda Ege Dönmezgüç, Lüksemburg’da düzenlenen 9. GT OPEN 2023 Okçuluk Turnuvası’nda klasik yay U21 kategorisinde dünya şampiyonu olurken, aynı şampiyonada Batuhan Levent Sağlam ise makaralı yay U21 kategorisinde dünya dördüncüsü oldu.

17-19 Kasım tarihleri arasında Lüksemburg’un Strassen komününde 9. GT OPEN Okçuluk Turnuvası düzenlendi. 8 farklı kategoride onlarca ülkeden temsilcinin katıldığı turnuvada Türkiye’den de yarışmacılar bulundu. Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü öğrencileri Arda Ege Dönmezgüç ve Batuhan Levent Sağlam, söz konusu turnuvada Türkiye’yi dereceye sokmayı başardı. 10. sınıf öğrencisi Dönmezgüç, klasik yay U21 (21 yaş altı) kategorisinde dünya şampiyonu olarak altın madalya kazanırken, Batuhan Levent Sağlam ise makaralı yay U21 kategorisinde dördüncü oldu. Abisinin okçuluk sporuna merakından dolayı okçuluğa başlayarak 8 yıldır bu sporu yapan Dönmezgüç ve Sağlam okçuluğa başlama süreçlerini, turnuvada ve sonrasında yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı.

Dönmezgüç, dünya şampiyonu olduğu yarışma, başlamadan önce gidip gitmeyeceğinin belli olmadığı bilgisini vererek, “Ama gideceğimi öğrendiğimde zaten çalışmalarımı da arttırmıştım. Kendime güveniyordum ve böyle bir şeyi de kendimden bekliyordum zaten. Elimden geldiğince aslında her gün gelmeye çalışıyorum. Haftanın altı günü buradayım. Okuldan sonra zamanım olduğu sürece antrenmanlarımı yapıyorum” dedi.

Dünya şampiyonu Dönmezgüç, en büyük destekçisinin ailesi olduğunu kaydederek, “Fakat bu süreçte hocalarımız ile birbirimizi tanıdık, anlaştık. Onların da beni tanıması benim başarımda büyük bir etken tabii ki. Lüksemburg’ta yapılan bir müsabaka idi. Yaklaşık 430 sporcunun katıldığı 31 ülkenin bulunduğu bir yarışmaydı. Ben de klasik yay U21 kategorisinde yarıştım dünya şampiyonu oldum” ifadelerini kullandı.

5 yıldır okçuluk sporu ile ilgilenen Batuhan Levent Sağlam, Cengiz Yıldırım’ın okula gelip okçuluk alanında antrenörlük yapmasıyla okçuluk hayatının başladığını belirterek, 21 yaş altında makaralı yayda dünya dördüncüsü olduğunu söyledi.

Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü’nün kurucu üyelerinden olan Cengiz Yıldırım ise Türkiye’nin en çok kupa ve madalya kazanan kulüplerinden bir tanesi olduklarını aktararak, “7 tane milli sporcu yetiştirdik. Bu spor yedi yaşından doksan yaşına kadar hedef kitlemiz olan, tüm bireylerin rahatlıkla yapabileceği bir spordur. Geçtiğimiz günlerde yurtdışında yapılan dünya salon okçuluk turnuvasında bir dünya şampiyonu, bir de dünya dördüncüsü çıkardık” diye konuştu.

Okçuluk antrenörü Emine Yıldırım, bir sporcunun okçu olabilmesi için aldıkları temel teknik eğitiminin bir yıl sürdüğünü ifade ederek, “Arda ve Batuhan hemen hemen yedi yıldır ara vermeden sürekli devam eden sporcularımızdan. Onlar hazırlanırken minik yaş gruplarındaki yarışmaların neredeyse hepsine giriyorlardı. Girdikleri her yarışmada da mutlaka bireysel ya da takım dereceleri oldu. Dünya şampiyonluğu, dünya dördüncülüğü tesadüf değil, çalışarak geldiler buralara kadar. Çalışma sistemleri şöyle haftanın en az 4 ila 5 günü antrenmanlara geliyorlar. Günlük 3 ila 4 saat antrenmanları var. Bizim yazdığımız programlara göre hem oklarını atıyorlar hem de kondisyon programlarını çalışıyorlar” değerlendirmesini yaptı.