Genç polis memuru kansere yenik düştü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan ve Cumhurbaşkanlığı koruma görevlisi olan genç polis kansere yenik düştü.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşayan ve Cumhurbaşkanlığı koruma görevlisi olan genç polis kansere yenik düştü.
Cumhurbaşkanlığı koruma görevlisi İnegöllü polis memuru Koray sütçü (31), cilt kanseri tedavisi gördüğü İnegöl Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Genç polisin cenazesi, yarın cuma namazına müteakip Ortaköy Mahallesi’nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.