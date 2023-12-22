Genç polis memuru kansere yenik düştü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan ve Cumhurbaşkanlığı koruma görevlisi olan genç polis kansere yenik düştü.

Genç polis memuru kansere yenik düştü
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşayan ve Cumhurbaşkanlığı koruma görevlisi olan genç polis kansere yenik düştü.

Cumhurbaşkanlığı koruma görevlisi İnegöllü polis memuru Koray sütçü (31), cilt kanseri tedavisi gördüğü İnegöl Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Genç polisin cenazesi, yarın cuma namazına müteakip Ortaköy Mahallesi’nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.