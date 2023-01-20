Genç rapçilere reels video jesti

Rap müzik dünyasının nabzını tutan platform Türkçe Rap’ten genç müzisyenlere destek geldi. Emir Gülcan’ın kurduğu Türkçe Rap platformu genç rapçilerin reels videolarına yer verecek.

Kendisi de rapçi olan ve yeni yılı “Nankör” isimli single ile karşılayan Emir Gülcan, kurucusu olduğu Türkçe Rap isimli Instagram sayfasının gücüne genç meslektaşlarını da ortak etmeye hazırlanıyor. Gülcan, 500 bine yakın takipçisi olan, her paylaşımı binlerce etkileşim alan sayfada genç rapçilerin Reels videolarına yer vereceğini duyurdu. Yakında sayfa üzerinden konuyla ilgili detayları paylaşacaklarını belirten ünlü rapçi, “Bu platform bizim. Ve buranın imkanlarından herkes faydalanacak” dedi.

"Genç arkadaşlarımıza öncülük edeceğiz"

Rap müziğe gönül veren, sesini duyurmak isteyenlere sayfalarının her zaman açık olduğunun altını çizen Emir Gülcan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Grup içerisinde takipçilerimizle birlikte belirleyeceğimiz kurallar dahilinde her gün birkaç ismin performansını sayfamızda paylaşacağız. Bu sayede genç arkadaşlarımız Türkçe Rap ile yüz binlere ulaşma şansı yakalayacak. Onların geniş kitlelere ulaşmasına öncülük edeceğiz.”

Yeni projelerin hazırlıkları sürüyor

Rap dünyasından haberlerin, yeni şarkıların ve etkinlik takvimlerinin paylaşıldığı platformun gördüğü ilgiden memnun olduklarını vurgulayan Emir Gülcan, 2023’te etkinlik alanlarını genişletmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Türkçe Rap sayfası bir sosyal paylaşım sayfası olmanın ötesine geçti. Bu da bize daha fazla sorumluluk yükledi. Ekibimizle birlikte yeni projeler üzerinde kafa yoruyoruz. Yıl içerisinde fikirlerimizi bir bir hayata geçireceğiz" diye konuştu.