Genç Sağlık Sendikası: '850 bin sağlık çalışanının emeği bankaların kar kapısı değil, kamu hizmetinin bekasıdır'

Genç Sağlık Sendikası Genel Sekreteri Furkan Ali Çiftçioğlu, promosyon miktarının sağlık çalışanlarının beklentilerini karşılamadığını belirterek, "850 bin sağlık çalışanının emeği bankaların kar kapısı değil, kamu hizmetinin bekasıdır" dedi.

Devlet Memurları Konfederasyonu’na bağlı Genç Sağlık Sendikası, Sağlık Bakanlığı ile Ziraat Bankası arasında yapılan banka promosyon anlaşmasını protesto etti. Ziraat Bankası Ankara Merkez Şubesi önünde gerçekleştirilen eylemde ‘Kabul Etmiyoruz’ temalı basın açıklaması yapan Sendika Genel Sekreteri Furkan Ali Çiftçioğlu, promosyon miktarının yetersiz olduğunu ve binlerce sağlık çalışanının beklentilerini karşılamadığını belirtti. Açıklamanın ardından banka önüne siyah çelenk bırakıldı.

"Sağlık Bakanlığı’ndaki 850 bin personelin değeri görülmüyor"

Teklif edilen promosyon tutarının binlerce sağlık çalışanının beklentilerini karşılamadığını belirten Çiftçioğlu, "Bugün bazı kamu kurumlarının yaptığı promosyon anlaşmaları ortadadır. Gençlik ve Spor Bakanlığı 85 bin personeli için 113 bin lira, Emniyet Genel Müdürlüğü 352 bin personeliyle 100 bin lira, Türkiye Büyük Millet Meclisi personeli için bu rakam 138 bin lira, 3 bin 306 personeli olan Harlan Üniversitesi 112 bin lira ve sadece bin 300 personeli bulunan Amasya Üniversitesi 100 bin lira almıştır. Ancak 850 bin personeliyle en büyük kamu kurumlarından biri olan Sağlık Bakanlığı 90 bin lira nakit ve 10 bin lira para puanı olmak üzere anlaşmaya varmak üzeredir. Bakın sadece 238 personeli olan Nevşehir Belediyesi için verilen promosyon miktarı 83 bin lira olmuştur. 850 bin personeli bulunan Sağlık Bakanlığı ile 238 personeli olan Nevşehir Belediyesi arasındaki promosyon farkı sadece 7 bin lira mi olacaktır? Bizler, hiçbir kamu çalışanının daha daha az promosyon almasını istemiyoruz. Aksine isteriz ki tüm çalışanlar hak ettikleri yüksek tutarları alabilsin. Ancak burada adalet ve hakkaniyet meselesi vardır. Personel sayısı tüm bankalar tarafından çok daha büyük bir nakit akışı anlamına gelirken, nasıl oluyor da Sağlık Bakanlığı’ndaki 850 bin personelin değeri görülmüyor" ifadelerini kullandı.

"Bu yalnızca bir talep değil, adaletin, emeğin ve hakkın gereğidir"

Yapılan banka promosyon anlaşmasının hem sağlık çalışanlarına duyulan saygıyı hem de kamuoyuna karşı şeffaflığı açıkça ihlal ettiğini söyleyen Çiftçioğlu, "850 bin sağlık çalışanının emeği bankaların kar kapısı değil, kamu hizmetinin bekasıdır. Teklif edilen promosyon rakamları ne ekonomik gerçeklerle uyuşmakta ne de sağlık çalışanlarının hak ettiğini yansıtmaktadır. Yaklaşık 70 ili kapsadığı söylenen bu protokolün detayları kamuoyuyla paylaşılmadan kapalı kapılar ardında geçiştirilen bu süreç, hem sağlık çalışanlarına duyulan saygıyı hem de kamuoyuna karşı şeffaflığı açıkça ihlal etmektedir. Bankalar kendi çıkarlarını bu kadar sahiplenirken, yetkili konfederasyonun sağlık çalışanlarını bu kadar yalnız bırakması kabul edilemez. Bizler 5 günde topladığımız 70 bini aşkın imzayla beraber Genç Sağlık Sendikası olarak taleplerimizi anlaşma yapılmak olmak üzere olan bankanın önünden bir kez daha ifade ediyoruz. Promosyon anlaşmaları bakanlıkça tekrardan yürütülmelidir. Ocak ayındaki maaş zammı ile güncellenmeli, her yıla bir maaş olmak üzere toplamda iki maaş tutarından az olmamak şartıyla promosyon ödemesi yatırılmalıdır. Bu yalnızca bir talep deği,; adaletin, emeğin ve hakkın gereğidir" dedi.