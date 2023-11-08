Genç sağlıkçılar KETEM faaliyetlerini anlattılar

SUBÜ Genç Sağlıkçılar Topluluğu, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı münasebetiyle ‘Kanseri Erken Tanıma Farkındalık Etkinliği’ düzenledi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Genç Sağlıkçılar Topluluğu, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı münasebetiyle toplum sağlığının korunması ve kanser taraması konularında farkındalık oluşturmak amacıyla Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi’nin (KETEM) de desteğiyle ‘Kanseri Erken Tanıma Farkındalık Etkinliği’ gerçekleştirdi. Akyazı’daki etkinlikte topluluk üyeleri tarafından vatandaşlara KETEM’in ücretsiz olarak yaptığı tarama testleri ile ilgili bilgi verilirken erken teşhis için adım atılmasının önemi aktarıldı. Topluluktan yapılan açıklamada çeşitli hastalıklara karşı bilinç oluşturmak ve toplum sağlığına katkı sağlamak için sahadaki çalışmalara devam edileceği ifade edildi.