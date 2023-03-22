Genç sanayici Mustafa Çiçek milletvekili aday adayı oldu

Genç sanayici Mustafa Çiçek, 14 Mayıs seçimleri için AK Parti’den milletvekili aday adayı oldu. Çiçek, müracaatını dün partisinin il başkalığına giderek müracaatını tamamladı.

Mustafa Çiçek kimdir?

1995 yılında İstanbul / Bahçelievler’de doğdum. Babam Mehmet Nezir, Annemin adı Meryem’dir. 5 kardeşin 5. Çocuğu olarak dünyaya geldim. 2018 kasım ayında evlendim. 2 oğlum var. Ailem Siirt’ten Van’a göç etti. Burada Lüks Hırdavat Toptan ticaretiyle uğraştı. Yaklaşık 25 yıl ticaret yaptıktan sonra 1980-lerin sonunda İstanbul’a göç ettiler ve ticaretlerine burada devam ettiler. İlk fabrikamız İstanbul / Bahçelievler’de kuruldu.1999 yılında Esenyurta taşındık. 2011 yılında Global Gıda’yı bünyemize aldık. 2012 yılında Ak Nişastayı satın aldık. Aynı dönemde 2011 yılında Saadet Gıda Silivri ’ de için fabrika kuruldu. Bu dönemlerde yurtdışında da fabrika kurumları devam etti.

2017 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi İktisat Fakültesi 4. Sınıftayken iş hayatına atıldım. Altınyaldız Makine Plastikte Üretim Müdür’ü olarak görev yaptım, 2018 yılında Saadet Gıda’ya Müdür olarak geçtim. Sonrasında Global Gıda Pazarlama da Yönetim Kurul’u Üyesi olarak görev yapmaya devam ediyorum. 2021 yılından itibaren Mikromax Toys’ta Genel Müdür pozisyonunda aktif olarak görev almaktayım.

