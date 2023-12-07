Genç şarkıcı Bilge Su performansıyla tam not aldı

Türkiye’nin genç yeteneklerinden Bilge Su Nilüfer Belediyesi’nin ‘MEM Genç Sahne’ etkinliklerinde sahne alarak izleyenlere müzik dolu bir gece yaşattı.

Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi, Türkiye’nin genç yeteneklerini Bursalılar ile buluşturmaya devam ediyor. ‘MEM Genç Sahne’ konserleri kapsamında sahne alan Bursalı sanatçı Bilge Su, performansıyla beğeni topladı. Piyano ve şan eğitimi alarak müzik hayatında emin adımlarla ilerleyen Bilge Su, ilk teklisi olan ‘Yaralı’nın ardından performansıyla söz ettirmeyi başardı.

Müzikseverlerin bir hayli ilgi gösterdiği gecede Bilge Su’ya orkestrada Emirhan Özkaymak, Şerif Dizge, Fırat Karakaş, Ertuğrul Şengül, Fatih Memiş eşlik etti. Sözlerini kendi yazdığı şarkıların yanı sıra usta sanatçıların eserlerini de başarıyla seslendiren genç şarkıcı, izleyenlerden tam not aldı. Geceye ailesinin yanı sıra Nilüfer Belediye Başkan Vekili Osman Ayradilli, Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Tuğçe Savaş da katıldı. Konser sonunda genç sanatçıya Başkan Turgay Erdem adına Meclis Üyesi Tuğçe Savaş çiçek vererek performansından dolayı kutladı.

Kendini evinde gibi hissettiğini ve sahne almaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Bilge Su, geceye katılanlara teşekkür etti.