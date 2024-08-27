Genç Siyasetçi Ebru Onur'dan Birlik ve Kararlılık Mesajı

Silivri Belediyesi Meclis Üyesi olarak görev yapan Ebru Onur, toplantıda yaptığı konuşmada genç bir siyasetçi olarak kararlılığını ve parti içindeki birlik ruhunu vurguladı. Onur, "Birileri bekliyor ki birbirimize düşeceğiz ve onları kötü yönetimlerine rağmen sorumlulukları ile baş başa bırakacağız. Yok öyle yağma. Biz biriz, beraberiz, kararlıyız. Hep birlikte bu ülkeyi yönetmeye geliyoruz," diyerek, CHP’nin güçlü duruşunu ve genç neslin siyasetteki kararlılığını gözler önüne serdi.

Onur’un bu mesajı, genç siyasetçilerin partideki etkin rolünü ve gelecek vizyonlarını yansıtması açısından büyük önem taşıdı. Genç yaşına rağmen Silivri’deki çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiren Onur, bu toplantıda da partiye olan bağlılığını ve liderlik özelliklerini sergileyerek, katılımcılardan büyük alkış aldı.

Ebru Onur, CHP’nin genç yüzlerinden biri olarak, partinin gelecekteki hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayacağını bir kez daha kanıtladı.

