Genç Sporcu Ekin Saniye Can'dan Anlamlı Bağış

Silivri Belediyesi 2026 yılı Şubat Ayı Meclis Toplantısı I. Oturumu, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya, çeşitli branşlarda dereceler elde eden sporcular da katıldı.

Türkiye Dereceleriyle Ödül Aldı

Şubat ayı meclis toplantısında ödüllendirilen sporcular arasında, Paletli Yüzme branşında Balıkesir Karesi ve Edirne’de düzenlenen Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonaları’ndan çeşitli derecelerle dönen genç sporcu Ekin Saniye Can da yer aldı. Kariyerinde beş Türkiye derecesi bulunan Can, törende yaptığı açıklamayla salonda duygusal anlar yaşattı.

“Bu Hediyeyi Berat Kardeşimin Tedavisi İçin Vermek İstiyorum”

Ödül töreninde konuşan Can, “Bora Başkanıma bu hediye için teşekkür ediyorum. Ben bu hediyeyi DMD kas hastası olan Berat Özdemir kardeşimin tedavisi için ona hediye etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Balcıoğlu’ndan Teşekkür

Genç sporcunun bu anlamlı davranışına teşekkür eden Başkan Bora Balcıoğlu, “Ekin gerçekten bizi çok duygulandırdın. Tebrik ediyorum. Daha önce Berat Özdemir evladımız için, ilçe protokolünün de katıldığı ve İlçe Spor Müdürlüğümüzün organize ettiği bir voleybol turnuvasında bir araya gelmiştik. Berat evladımıza bir kez daha acil şifalar diliyor, desteklerin sürmesini temenni ediyoruz” dedi.