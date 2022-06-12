Genç sporcular yeni kuşaklarını aldı

Geçtiğimiz gün yapılan 2022/ yılı 2.Dönem kuşak töreninde kulübü bugüne kadar yalnız bırakmayarak maddi manevi destek olanlara plaket takdim edildi.

Kulübün kurucusu Cem Soydaş, kendilerini bugüne kadar yalnız bırakmayan tüm destekçilerine teşekkür etti. Programda Hoşgör Optik işletme sahibi Murat Hoşgör’e katkılarından dolayı plaket takdim edildi.

