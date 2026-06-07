Genç Sporculara Anlamlı Destek! Kerem Özler'e Teşekkür Plaketi

Silivri’de amatör sporun gelişimine katkı sağlayan isimlerden Kerem Özler, genç sporculara yönelik desteklerini sürdürüyor. Spor camiasının yakından tanıdığı Özler, son olarak Oğur Atletik Spor Kulübü’nün forma sponsoru olarak kulübe önemli bir katkı sundu.

Gençlerin Sporla Buluşmasına Katkı

Oğur Atletik Spor Kulübü’nün yeni sezonda kullanacağı formaların temin edilmesine destek veren Kerem Özler’in katkısı, kulüp yönetimi ve sporcular tarafından memnuniyetle karşılandı. Kulüp yetkilileri, amatör spor kulüplerinin ayakta kalabilmesi ve gençlerin daha iyi şartlarda spor yapabilmesi için bu tür desteklerin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Yapılan açıklamada, Kerem Özler’in spora ve gençlere yönelik duyarlılığının örnek teşkil ettiği belirtilerek, ilçedeki spor faaliyetlerine sunduğu katkılardan dolayı teşekkür edildi.

Kulüpten Teşekkür Plaketi

Oğur Atletik Spor Kulübü Yönetimi tarafından düzenlenen törende, kulübe sağladığı forma desteği nedeniyle Kerem Özler’e teşekkür plaketi takdim edildi. Törende konuşan kulüp yöneticileri, iş dünyasının amatör spora verdiği desteğin genç sporcuların geleceği açısından büyük değer taşıdığını ifade etti.

Plaketi alan Kerem Özler ise gençlerin spor yapabilmesi ve amatör kulüplerin faaliyetlerini sürdürebilmesi için destek vermeye devam edeceğini belirterek, sporun toplumun her kesimini bir araya getiren önemli bir güç olduğunu söyledi.

Spor Camiasında Takdir Topladı

Yıllardır Silivri sporuna farklı alanlarda katkı sunan Kerem Özler’in Oğur Atletik Spor Kulübü’ne verdiği forma desteği, spor camiasında da olumlu karşılandı. Genç sporcuların yanında yer alan bu dayanışma örneği, ilçede amatör sporun güçlenmesine yönelik önemli bir katkı olarak değerlendirildi.