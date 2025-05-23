Genç tüketiciler zabıta ekipleri tarafından bilinçlendiriliyor

Silivri Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yürütülen "Bilinçli Gençler, Bilinçli Tüketici" projesi kapsamında ilçe genelindeki okullarda eğitim çalışmaları sürüyor. Öğrencilere tüketici hakları ve bilinçli alışveriş alışkanlıkları kazandırılıyor.

Silivri Belediyesi, genç nesillerin tüketim kültürü konusunda bilinçlenmesini hedefleyen çalışmalarına devam ediyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen "Bilinçli Gençler, Bilinçli Tüketici" eğitimleriyle öğrenciler, haklarını bilen ve sorumlu bireyler olarak yetişmeleri yönünde teşvik ediliyor. Proje kapsamında son olarak; Mimar Sinan İlkokulu ve Ortaokulu, Yusuf Sarıbekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Gümüşyaka Anadolu Lisesi’nde eğitimler gerçekleştirildi. Eğitimlerde, doğru ve sağlıklı tüketim alışkanlıklarının kazanılması, ürün ve hizmet alımında dikkat edilmesi gereken hususlar, tüketici hakları, etiket okuma bilinci gibi konular ele alındı. Öğrenciler, günlük yaşamda karşılaşabilecekleri tüketici sorunlarına karşı nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda bilgilendirildi. Zabıta ekipleri, öğrencilere örnek olaylar üzerinden bilgi verdi.