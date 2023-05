Genç yazar Mucuk, yeni kitabını tanıttı

TAKİP ET

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde genç yazar Dilara Mucuk’un “Şapkalı Genç” romanının tanıtımı ve imza günü gerçekleştirildi.

Bandırma Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde 6 yaşındaki Bandırmalı Yazar Dilara Mucuk’un 3’üncü kitabı “Şapkalı Genç” tanıtıldı. Bandırma Belediye Nikâh Salonu’nda gerçekleşen tanıtım ve söyleşi etkinliğine Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, Belediye Meclis Üyesi Nüvit Erten, genç yazarın ailesi ve sevenleri katıldı.

Genç yazarın sevenleri imza gününde yoğun ilgi

İlk kitabı Mavi Taşın Gücü ve 2’nci kitabı ELF-A Güç ardından yazarın 3’üncü kitabı olan “Şapkalı Genç”, babasının ölümü ardından hayatı değişen bir kadını ele alıyor. Gerçekleştirdiği söyleşide yaşı ilerledikçe ilhan aldığı şeylerin de değiştiğini ve 12 yaşından itibaren yazmaya başladığını söyleyen genç yazar Dilara Mucuk, “Kitabımı yayınlama sürecimde bana destek olan Belediye Başkanımız Av. Tolga Tosun’a, Bandırma Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü ekibine ve kitabımın yazım sürecimde yanımda olan ablam Büşra Mucuk’a teşekkür ediyorum. Dedi. Mucuk, kendisi gibi yazar olma isteği olan yaşıtlarına yazmak istedikleri alandan kitap okumaları gerektiğini ve yazma pratiği yapmalarını tavsiye etti. Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun da konuşmasında, “Şanslı bir kentiz. Her kente Dilara Mucuk gibi yetenekli bir yazarın çıkması nasip olmaz. Yerel yönetim olarak genç yazarları her zaman destekliyoruz. Dilara gibi üretken çalışkan gençlerin her zaman yanında olmak zorundayız.”diye konuştu.

Başkan Tosun, Mucuk’a başarıları sebebiyle plaket takdim etti. Söyleşi genç yazarın sevenlerinin kitabını imzalamasıyla sona erdi.