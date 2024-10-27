Genç Yetenek Ecrin Ergün, Galatasaray'a Transfer Oldu!

Silivri’nin yetiştirdiği genç yeteneklerden biri olan 2012 doğumlu Ecrin Ergün, Büyükkılıçlı Basketbol Takımı'ndaki başarılı performansıyla Galatasaray’a transfer oldu. Yetenekli oyuncu, ligde sergilediği performans sayesinde büyük kulüplerin ilgisini çekmiş ve kısa sürede Galatasaray’a transferi gerçekleşmişti. Transfer haberinin ardından büyük bir mutluluk yaşayan Ecrin ve ailesi, Galatasaray’da gelişimini sürdürerek daha büyük başarılar elde etmeyi hedeflediklerini belirtti.

Büyükkılıçlı camiası, Ecrin’in bu yeni adımını coşkuyla karşılarken genç oyuncuya başarı dileklerinde bulundu. Ligdeki başarılarıyla göz dolduran Ecrin Ergün'ün, Galatasaray'da göstereceği performans büyük bir merak ve heyecanla bekleniyor. Genç sporcunun, Silivri'yi gururlandırarak gelecekte daha büyük başarıların altına imza atacağına inanç tam.

