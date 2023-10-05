Genç yetenekler ödüllerine kavuşuyor

Türkiye’de güncel sanatı ve genç sanatçıları destekleyerek yeni sanatsal yaklaşımların görünürlüğünü artırmak üzere bu yıl 9’uncusu düzenlenen “Genç Sanat: Güncel Sanat Proje Yarışması” sonuçlandı.

Bu yıl 9’uncusu düzenlenen “Genç Sanat: Güncel Sanat Proje Yarışması” sonuçlandı. Aşık Veysel’in “Uzun İnce Bir Yoldayım” dizesinin bu yılki temayı oluşturduğu yarışmada ödüle layık görülen eser sahiplerine toplam 250 bin lira para ödülü verilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen yarışmada "Başarı Ödülü"ne layık görülen 5 sanatçıya ayrı ayrı 24 bin lira, "Mansiyon Ödülü"ne değer görülen 5 sanatçıya da ayrı ayrı 12 bin lira takdim edilecek. Eserleri sergilenecek 20 sanatçı ise yine ayrı ayrı 3 bin 500 lira para ödülü alacak.

Genç Sanat: Güncel Sanat Proje Yarışması’nın ödül töreni ve sergi açılışı 28 Ekim-5 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sergide görsel sanatın tüm ifade biçimlerini içeren 30 eser izleyenlerin beğenisine sunulacak.

Ödüle layık görülen sanatçılar

Seçici kurul tarafından belirlenen “Başarı Ödülü”nü Ezgi Ertürk, Sena Soykök, Osman Batuhan Türker, Mustafa Mutlu ve Sena Kutluca’nın eserleri alacak.

Gülşah Akdemir, Meltem Begiç, Cansu Kul, İrem Yüksekbilgili ve Semih Tokkuzun’un eserleri de “Mansiyon Ödülü”nün sahibi olacak.

Sanatçılar Zehra Nur Ilğaz, Edanur Sabuncu, Hasret Şahin, Ferit Cihat Sertkaya, Özgün Şahin, İlhak Altıparmak, Delfin Demirgüreş, Melis Yamur Aydoğmuş, Kevser Yılmaz, Ekrem Coşkun, Nurdan Unus, Metin Katırcılar, Uğur Tay, Halil İbrahim Çakmak, Mustafa Yılmaz, Ayşenur Sarı, Zülkif Esin, Oğuzhan Ulutaş, Erdoğan Paksoy ve İlayda İrem Baratan’ın eserleri ise yarışmada Başarı ve Mansiyon Ödülleri’ne layık görülen sanatçıların eserleri düzenlenecek sergide sanatseverlerle buluşacak.

Yarışmanın seçici kurulu

Genç Sanat: 9. Güncel Sanat Proje Yarışması’nın seçici kurulunda, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’nden Prof. Dr. Merih Tekin Bender, Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik ve Cam Bölümü’nden Doç. Dr. Memduha Candan Güngör, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden Prof. Tansel Türkdoğan, Arkas Sanat Müdürü Müjde Odabaşıoğlu Unustası ile Bakanlık temsilcisi olarak da Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı ile Genel Müdür Yardımcısı Dr. Alper Özkan yer aldı.