Genci yaşlısı, İnegöl için şehit olanları yürüyerek andı

İnegöl’ün düşman işgalinden kurtuluşunun 101. Yılı etkinlikleri halk yürüyüşü ve kros yarışması ile başladı.

İnegöl Belediyesi, 6 Eylül İnegöl’ün düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı çerçevesinde kurtuluş mücadelesinin verildiği dönemde en kanlı çatışmaların yaşandığı ve onlarca şehidin verildiği Mustafatepe’den Halhalca Şehitliğine halk yürüyüşü ve kros yarışması düzenledi.

Halhalca Şehitliği’nde düzenlenen törende yarışmada derece alan yürüyüşçülere madalyalar Başkan Alper Taban tarafından takdim edildi. Başkan Taban "Mustafatepe’de 66 asker ve vatandaşımız şehit oluyor. Beraberinde daha nice şehitlerimiz var. Bölgenin tamamının bir hikâyesi var. Tarih yatıyor burada. Bizim özellikle bu noktayı dikkat çekmek gibi bir sorumluluğumuz olduğunu düşünerek başta Kültür Müdürlüğümüz olmak üzere Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğümüz, diğer paydaş müdürlüklerimizle yaptığımız güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum" dedi.

Başkan Alper Taban İnegöl’ün düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılını hafta boyunca yapılacak etkinliklerle kutlanacağını ileterek vatandaşları etkinliklere davet etti.