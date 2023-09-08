Gençler 'Doğa Kampı'nda eğlenirken öğreniyor

Bozüyük Belediyesi’nin AKUT ile birlikte düzenlediği “Gençlik Doğa Kampı” renkli görüntülere sahne oluyor.

Bozüyük’ün düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıl dönümü nedeni ile Kurtuluş Günleri Etkinlikleri kapsamında düzenlenen gençlik kampı, Türbin Mesire Alanı’nda düzenleniyor. Kampta yer alan gençler, AKUT eğitmenleri tarafından verilen; afet bilgilendirme eğitimi, paracord atölyesi, Grid Parkuru eğitimlerine katılırken boş zamanlarında çeşitli oyunlar oynayarak eğleniyor.

Kampta doğa ile iç içe vakit geçiren gençler, akşam olduğunda ise kamp ateşinin etrafından bir araya gelerek, eğlenceli aktivitelere katılıyor. Dolu dolu geçen kamp, renkli görüntülere sahne olurken, Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu’da kampı ziyaret ederek, ikram edilen sıcak çorba eşliğinde gençler ve eğitmenler ile sohbet etti. Gençler AKUT eğitimlerinin yanı sıra belediye Zabıta ve İtfaiye ekiplerinden acil durumlarda yapılması gerekenler hakkında temel eğitim aldılar. Yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde düzenlenen etkinlik için Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’na ve AKUT’a teşekkür eden gençler, unutulmaz bir kamp geçirdiklerini belirttiler.