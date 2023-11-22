Gençler, AB projesiyle işsizliğe çözüm arıyor

Bursalı gençler, hazırladıkları AB projesi ile sadece Türkiye’de değil Avrupa ülkelerinin de önem kazanan ‘eğitimde ve istihdamda yer almayan gençler’ sorununa çözüm arıyor. Proje çerçevesinde 15 farklı ülkeden Bursa’ya gelen 33 genç, ‘gençlerin eğitim ve istihdamda neden yer alamadığı’ sorusuna cevaplar aradı.

Bursalı gençler Sena Satık, Nisa Ören ve Gizem Fidanlar’ın ortak çalışmalarıyla hayata geçirilen Avrupa Birliği projesi ‘United For NEET’, farklı ülkelerdeki gençleri ortak bir sorun etrafında buluşturdu. Gençlerin eğitim ve istihdamda yer almasının önündeki engelleri kaldırmak üzere tasarlanan proje, Eylül ayında 15 farklı ülkeden Bursa’ya gelen 33 gencin katılımıyla başladı. Sorunun sadece Türkiye’yi değil, son yıllarda Avrupa ülkelerini de yakından ilgilendirdiğini dile getiren Proje Sorumlusu Sena Satık, bu sorunu ortadan kaldırmak adına kapı kapı dolaştıklarını söyledi. Sanayi şehri olmanın yanında eğitim imkanlarınında oldukça fazla olduğu Bursa’da, sanayi odaları, organize sanayi bölgeleri, gençlik meclisleri gibi bir çok kuruluşu ziyaret ederek projelerini anlattıklarını belirten Satık, bu projeyle gençlerin eğitim ve istihdamda daha fazla yer almasını hedeflediklerini belirtti.

Ortaya koydukları fikri yaygınlaştırmak istediklerini ifade eden Sena Satık, “Eğitimde ve istihdamda yer almayan gençler, genç işsizliğinden ve eğitime devam nedeniyle iş gücüne dahil olmayan gençlerden daha geniş bir alana sahip. Projemizde gerek Avrupa’da gerek ülkemizde daha da görünür hale gelen bu problemin sebeplerini anlayabilmek, empati kurabilmek, konu hakkında ülkelerimizdeki gözlemlerimiz ve bilgilerimizi paylaşmak, çözüm için neler yapabileceğimiz hakkında ortak fikir yürütmek ve bunu yaygınlaştırmayı planlıyoruz” dedi.

Projeye Türkiye’nin ev sahipliği yaptığını hatırlatan Sena Satık, projeyi Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile Bursa Organize Sanayi Bölgesi’yle paylaştıklarını, konuyu Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin de gündemine taşıyarak, yerelde daha fazla ses getirmek istediklerini de sözlerine ekledi.