Gençler, Başkan Aydın'ın yakın takibinde

Üniversite sınavını belediyenin açtığı hazırlık kursları sayesinde kazanan Yenişehirli gençleri Başkan Davut Aydın, yakın takibe aldı

Çeşitli programlar vesilesiyle bulunduğu şehirlerde okuyan Yenişehirli gençleri de ziyaret eden Başkan Aydın, son olarak Mardin’de Fatime Duran ile bir araya geldi.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, şehir dışı programlarında fırsat buldukça hemşehrisi üniversiteli gençlere de sürpriz ziyaretler gerçekleştiriyor. Özellikle son üç yılda belediyenin açtığı kurslarla sınava hazırlanıp, bir yüksek öğretim programına yerleştirilen gençleri takibine alan Başkan Davut Aydın, bu çerceverekiww son ziyaretini Mardin’de Artuklu Üniversitesi Sağlıklı Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencisi Fatime Duran’a yaptı. Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ni kapsayan kültürel programı çerçevesinde Mardin’de bulunan Başkan Aydın’ı karşısında gören Fatime Duran kilometrelerce öteden gelen ziyaretçisiyle mutlu oldu.

Fatime Duran’ın bir ihtiyacının olup olmadığını sorgulayan, ardından vize ve final sınav sonuçlarını değerlendiren Başkan Davut Aydın, “Yenişehir Belediye’mizin açtığı ücretsiz üniversite hazırlık kursları vasıtasıyla bir yüksek öğretim programına yerleşen öğrencilerimizin hepsinden, başarılı olmalarını bekliyoruz. Şimdi Fatma kızımdan beklediğimiz gibi bütün gençlerden önce yüksek not ortalamalı lisans diplomaları, sonrasında ise yüksek lisans diplomaları bekliyoruz” dedi.

Bu arada Başkan Davut Aydın ilkelerini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin belirlediği Üretken Belediyecilik anlayışının bir gereği olarak gençlik ve eğitim başlığı üzerinde özellikle durduklarını anlattı. Bu yıl açılan üniversite hazırlık kurslarından da 100 kadar gencin yararlandığına işaret eden Başkan Aydın, “Hayat boyu öğrenme yaklaşımı ile mesleğe, işe ve hayata yönelik tüm eğitim kaynaklarına her yaştan insanın ulaşılabilmesine destek olmak, alınan eğitimin hayata geçirilmesini sağlamak hayatla eğitimi birleştirme mücadelemizin temelini oluşturuyor” diye konuştu.