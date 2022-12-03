Gençler bir gününü özel çocuklara ayırdılar

Manyas Gençlik Merkezi Dünya Engelliler Günü nedeniyle özel çocuklar ile bir araya geldi.

Dünya Engelliler Günü nedeniyle Manyas Gençlik Merkezi Gönüllülük Kulübü sevgi ve merhamet timi özel eğitim kurumlarında eğitim gören özel çocuklar ile bir araya gelerek bir gün gün geçirdiler. ’Merkezim her yerde’ parolasıyla böyle bir etkinlik düzenlemek istediklerini söyleyen Gençlik Merkezi Müdürü Kudret Eğen, toplumda bir farkındalık oluşturmak ve engelli bireylerimizin değerli olduklarını göstermek için bu tür bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, emeği geçen gençlere teşekkür ederken, özel çocukların mutluluklarına ortak oldukları için de onur düzenledikleri etkinlikten onur duyduklarını söyledi. Gençler gün boyunca özel çocuklarla birlikte çeşitli oyunlar oynarken, aktiviteler düzenlediler, birlikte şarkılar söylediler.