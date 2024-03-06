Gençler bu merkezi çok sevdi

Gebze Güzide Gençlik Merkezi’nde başta liseli öğrenciler olmak üzere tüm gençlere eğitim, spor, sosyal medya ve psikolojik danışmanlık gibi pek çok farklı alanda hizmet veriliyor.

Gebze Belediyesi tarafından eski adliye binasının baştan aşağı yenilenerek modernize edilmesiyle merkez haline dönüştürülen kent merkezindeki Güzide Gençlik Merkezi, başta lise öğrencileri olmak üzere tüm gençlere hitap eden teknolojik altyapısı ve eğitimleriyle adeta gençlerin yeni gözdesi haline geldi. Türkiye’nin ilk XR laboratuvarına sahip Güzide Gençlik Merkezi’nde üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere hem akademik hem de sosyal destek veriliyor.

Kanuni Sosyal Bilimler Anadolu Lisesi öğrencilerinin deneyimlediği genişletilmiş gerçeklik (XR) laboratuvarındaki derse konuk olan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, gençlerle bir süre sohbet etti.

Belediyenin tüm imkanlarının gençlerin ve öğrencilerin emrinde olduğunun altını çizen Başkan Büyükgöz, yeni dönemde gençlere yönelik çok sayıda projelerin hayata geçirileceğinin de müjdesini paylaştı. Büyükgöz, bilişim ve Ar-Ge çağının gereklerine uygun şekilde gençlerin geleceğe hazırlanabilmesi adına yeni imkan ve projeleri öğrencilerin hizmetine sunacaklarını ifade etti.