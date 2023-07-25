Gençler Bursa'nın geleceğini kodluyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan B-CUBE Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Merkezi, Bursa’da yaşayan gençlere temel ve ileri seviye yazılım bilgisi kazandıracak ve yazılım kariyeri belirlemelerine yardımcı olacak Kod16 ‘Bursa Kodluyor Projesi’ne ev sahipliği yapıyor.

Yerli ve millî teknoloji hamlesini desteklemek amacıyla, girişimci adayı gençler ve girişimciler için kurulan B-CUBE Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Merkezi’nde, akıllı şehircilik alanında sürdürülebilir insan kaynağının yetiştirilmesi, aynı zamanda yerli ve millî teknoloji üretilmesi çalışmaları devam ediyor. Girişimcilerin bilgi teknolojileri alanındaki kapasitelerini geliştirerek hem Bursa hem de Türkiye ekonomisine katkı sağlaması hedefiyle düzenlenen Kod16 ‘Bursa Kodluyor Projesi’ gençlerden büyük ilgi gördü. Toplam 1019 başvurudan kriterlere uygun olan 565 kişi programa kabul edildi. Bursa’nın geleceğini kodlamak için bir araya gelen gençlerden 391’i giriş seviye programa, 174’ü de ileri seviye programa alındı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, B-CUBE Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Merkezi’nde çalışmalarını aralıksız sürdüren gençleri ziyaret etti. Kentin geleceğini kodlamak için bir araya gelen gençlerle sohbet eden Başkan Aktaş, programa gösterilen yoğun ilginin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. ‘Bursa Kodluyor Projesi’nin Bursa’da yaşayan gençlere temel ve ileri seviye yazılım bilgisi kazandıracak ve yazılım kariyeri belirlemelerine yardımcı olacak bir program olduğunu belirten Başkan Aktaş, “Teknolojinin hızla geliştiği günümüzde, sınırsız geliştirme ve öğrenme fırsatları sunan, yazılım sektörüne katılmak isteyen gençleri bir araya getiren programa, Bursa’da yaşayan ve 18-35 yaş aralığındaki gençler kabul edildi. Yaklaşık 4 ay sürecek olan program Java web development (ileri seviye), python veri bilimi eğitimi (ileri seviye), flutter mobil programlama (giriş seviyesi), frontend react web development (giriş seviyesi) olmak üzere dört ana programlama dilinden oluşuyor. Programı başarıyla bitirenlere sertifika verilecek. Ayrıca programı başarı ile tamamlayan 5 katılımcıya da Bursa Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinde iş imkânı sağlanmasını planlıyoruz. İlgi gösteren tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum ve çalışmanın gelecekteki akıllı şehircilik çalışmalarına katkı vermesini temenni ediyorum” dedi.