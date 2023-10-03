Gençler hem şaşırttı hem güldürdü
Kocaeli'de dün etkili olan sağanakta adeta güreş yapan gençler, görenleri hem şaşırttı hem güldürdü.
Kocaeli’de dün etkili olan sağanakta adeta güreş yapan gençler, görenleri hem şaşırttı hem güldürdü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından yaklaşık 2 gün boyunca Kocaeli’de etkili olan kuvvetli yağış sonrası yollarda su birikintileri oluştu, zaman zaman günlük yaşam olumsuz etkilendi. Su baskınları ve taşkınlara sebep olan yağmurdan keyif almayı bilen 4 gencin görüntüleri ise görenlerin yüzünü güldürdü. Dün akşam yağmur altında adeta güreşe tutuşan gençler arasındaki mücadele görenleri kahkahaya boğdu. O anlar bir vatandaş tarafından kayda alındı.