Gençler heyecanla kendileri için süren çalışmaları inceledi

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde gençler devam eden çalışmaları gezerek inceledi.

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, gençlerle birlikte, gençlere yönelik devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Gençlik merkezi, Kültür merkezi ve kütüphane, yarı olimpik kapalı yüzme havuzunu inceleyerek gençlerin görüş ve önerilerini not aldı. Gelecek nesillere güzel çalışmalar bırakmak istediğini belirten Hayri Suer, ‘’Gençlerimize güzel bir gelecek borçluyuz. Bu yüzden burada yapılan her projemizde onların görüşleri bizler için çok değerli’’ ifadelerini kullandı.