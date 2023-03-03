Gençler için ücretsiz piyano ve keman kursları başladı

Balıkesir’in Edremit Belediyesi Atatürk Gençlik Merkezi’nde bağlama ve gitar kurslarının ardından yeni enstrüman kursları açılmaya başladı.

Atatürk Gençlik Merkezi’nde 7-14 yaş arası gençlere yönelik yeni kurslar açıldı. Yeni açılan piyano ve keman kurslarında Pazartesi hariç hafta içi her gün toplam 50 öğrenciye ders veriliyor. İlk piyano ve keman derslerine başlayan öğrenciler ilk derslerinde temel teorik bilgileri edindi. Nota değerleri, sağ ve sol el duruşu, tutuş pozisyonları gibi temel bilgileri öğrenmeye başladı. Müzik Öğretmeni Feray İnal tarafından verilen kurslar sonunda mini bir konser düzenlenecek. Piyano dersleri her bir öğrenci ile birebir 40 dakikalık dersler olarak haftanın üç günü yapılıyor. Keman dersleri ise 4-5 kişilik gruplarla 1 saatlik derslerle haftada iki gün olarak planlanıyor.