Gençler kozlarını turnuvada paylaştı

Körfez’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliği çerçevesinde liseler arası voleybol turnuvası düzenlendi. Geleneksel hale getirilen turnuvaya 16 lise katıldı.

Körfez Belediyesi, Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Liseler Arası Genç Kızlar ve Genç Erkekler Voleybol Turnuvası gerçekleştirildi. Turnuva çekişmeli maçlara sahne oldu.

Körfez Orhan Gazi Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvanın final maçlarına Körfez Belediye Belediye Başkanı Şener Söğüt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt, İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Bahadır Aligül, okul müdür ve öğretmenleri, öğrenciler ve velileri katıldı. Final maçlarının ardından dereceye giren okul takımlarına kupa ve madalyaları verildi. Turnuvaya 16 okuldan yaklaşık 200 sporcu katılırken, Orhan Gazi Spor Salonu çok çekişmeli maçlara sahne oldu. Voleybol turnuvası ile gençler yaklaşan üniversite sınavları öncesi stres atma fırsatı da buldu.