Gençler Madrigal'le coştu

Uluslararası Bursa Festivali’nin, 61. yıl coşkusu tüm heyecanıyla devam ediyor. Her gün farklı bir konser ve etkinlikle, Bursalılara sanat dolu akşamlar yaşatan festivalin, bu akşamki konuğu Madrigal Grubu oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla, ATIŞ Şirketler Grubu ana sponsorluğunda bu yıl 61’incisi düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali, çerçevesinde Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alan Madrigal, Bursalılardan büyük ilgi gördü. Nev Sağlık Grubu’nun etkinlik sponsoru olduğu konserde alternatif rock müziğinin yükselen isimlerinden Madrigal’i izlemeye gelen Bursalılar, Açıkhava Tiyatrosu önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Grubun Bursalı solisti Anıl Erdem Cevizci, 61 yıldır devam eden bu muhteşem festivalde kendi memleketinde sahne almaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, Bursalı hayranlarının karşısında tüylerinin diken diken olduğunu söyledi. Ünlü solist, bu imkanı sağlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti. Solist Cevizci ile birlikte sahneye çıkan Ceyhun Kaan Karakaş, Kaan Alıcı, Sanlı Akgün ve Burak Emir Kamacı’dan oluşan Madrigal, “Neden Diye Sorma” şarkısıyla başladığı konserde izleyenlerin sevgi seliyle karşılandı.

2020 yılında yayınladığı “Seni Dert Etmeler” adlı şarkısıyla uzun süre müzik listelerinden düşmeyen Madrigal, “Geçme Artık Sokağımdan”, “Aynadaki Görüntün, “Ne zamandır Sendeyim” gibi parçalarını sırasıyla Bursalı hayranları için seslendirdi. Özellikle genç takipçilerinin dillerinden düşürmediği “Dip” ve “Senden Yoksun” gibi hit şarkılarını, Açıkhava Tiyatrosu’ndaki binlerce hayranıyla birlikte söyleyen Madrigal, sahne performansıyla da büyük alkış aldı. Seyircinin yoğun alkışları ile konser sonunda yeniden sahneye dönen grup, Bursalı hayranlarına “Seni Dert Etmeler” şarkısıyla veda etti.

Konser boyunca, temponun hiç düşmediği gecede, festival ana sponsoru Atış Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Atış, Madrigal grubuna teşekkür plaketi sundu.