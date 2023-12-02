Gençler, mühendisliğin ve tasarımın sınırlarını zorlayacak

NASA JPL Buluş Yarışması’nın 19’uncusu Doğuş Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Yarışmanın bu yılki konsepti “Kâğıt Sepete” olarak belirlendi.

Gerçek dünya sorunlarına akıllı ve farklı çözümler geliştirmeyi hedefleyen, Türkiye’nin dört bir yanından 50 farklı okuldan ortaöğretim öğrencilerini ve bilim hobicilerini bir araya getiren NASA JPL Buluş Yarışması, 9 Aralık tarihinde Doğuş Üniversitesi Dudullu Yerleşkesi’nde düzenleniyor.

Katılımcıların mühendisliğin ve tasarımın sınırlarını zorlayarak kendi cihazlarını tasarlayacağı, bilimi eğlenceli ve etkileşimli bir deneyime dönüştüreceği, Özdisan Elektronik’in katkılarıyla gerçekleşen yarışmada en sıra dışı, en artistik, en küçük ve en hafif tasarımlarla dereceye girenlere plaket ve ödül verilecek.