Gençler profesyonel yelkenciliğe ilk adımı Haliç'te atıyor

Beyoğlu Belediyesi açtığı Beyoğlu Yelken Okulu’yla tecrübeli ve profesyonel yelkenciler yetiştiriyor. Teorik ve uygulamalı olarak verilen eğitimlere her yıl yaklaşık 500 öğrenci katılıyor.

Beyoğlu’nda yelken sporunu gençlere sevdirmek ve Haliç’i yelken sporunun merkezi yapmak amacıyla kurulan Beyoğlu Yelken Okulu’nda eğitimler devam ediyor. Beyoğlu Belediyesi tarafından Hasköy Sahil’de açılan Yelken Okulu’nda 7-14 yaş arası çocuklara yıl boyunca yelken eğitimi veriliyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen Teorik eğitimlerin uygulamaları Haliç’te Optimist ve Lazer sınıfı teknelerle gerçekleştiriliyor. Yıl boyunca 500’ü aşkın öğrencinin eğitim aldığı Beyoğlu Yelken Okulu’na olan ilgi yaz aylarının başlamasıyla birlikte daha da arttı.

Sporcular Haliç Yelken Yarışları’nda hünerlerini sergiliyor

Beyoğlu Yelken Okulu eğitimlerin yanı sıra her yıl düzenlenen Haliç Yelken Yarışları’na da ev sahipliği yapıyor. Yarışlara Beyoğlu Belediyesi Yelken Kulübü başta olmak üzere birçok kulüpten yüzlerce genç sporcu katılıyor. Haliç köprüsü ve Unkapanı köprüsü arasındaki parkurda çift eleme sistemi ile yapılan yarışlar optimist ve lazer sınıfı tekneler ile yapılıyor. 2 gün süren yarışlar izleyenlere keyifli saatler yaşatırken dereceye giren öğrenciler kupa ve madalya ile ödüllendiriliyor.

"Gençlerimizle birlikte hedefimize ulaşacağız"

Gençlerin kendilerini geliştirebilmesi için her türlü fırsatı sunmaya çalıştıklarını belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Beyoğlu Belediyesi olarak spordan kültür sanata, tarihi yapıların ihya edilmesinden kentsel dönüşüme kadar her alanda Türkiye Yüzyılı’na hazırlanıyoruz. Bu şanlı yüzyılın asıl kahramanları gençlerimiz olacak. Onlar için her türlü imkanı sunmaya çalışıyoruz. Yelken Okulumuz da bunlardan sadece bir tanesi. Her yıl yaklaşık 500 gencimiz burada eğitim alıyor. Su sporlarında ülkemizi dünya çapında temsil edebilecek profesyonel sporcular yetiştirmeyi hedefliyoruz. İnanıyoruz ki, bu hedefimize gençlerimizle birlikte ulaşacağız” dedi.