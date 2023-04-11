Gençler sahurda buluştu

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, bin genci sahur sofrasında ağırladı.

Başiskele Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde Başiskele Sahili’ndeki bir restoranda yapılan sahur yemeği programına ilçede ikamet eden bin genç katıldı. Gençlerle sohbet eden Başkan Yasin Özlü, "Bugünkü sahurumuzu, kendimi en mutlu hissettiğim yerde, yarınlarımızın umudu siz değerli genç kardeşlerimizle birlikte yaptık. Mübarek Ramazan ayınızı tebrik ediyorum. Rabbim sağlık ve esenlik içerisinde bizleri bayrama da ulaştırsın" ifadelerini kullandı.