Gençler sınav öncesi hem stres attı, hem de eksik konuları gözden geçirdi

İzmit Belediyesi Çınar Akademi’de ders döneminin bitmesinin ardından Sarısu Gençlik Kampı’nda 12. sınıf öğrencilerine yönelik 3 günlük hızlandırma kursu gerçekleştirildi. Gençler hem sınav öncesi stres attı, hem de eksik konularını tekrar gözden geçirme fırsatı buldu.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla hayata geçirilen Çınar Akademi’de ders dönemi tamamlanırken, hızlandırma kursları başladı. Kurum bünyesinde eğitim alan 12. sınıf öğrencileri 3 günlük hızlandırılmış kurs sürecini Sarısu Gençlik Kampı’nda gerçekleştirdi. Sabahları TYT, öğleden sonra AYT denemeleri olan öğrenciler, planlanan etüt saatleriyle denemelerin soru çözümüne katıldı.

Çınar Akademi öğretmenleri, etütlerde deneme sorularının çözümünün yanı sıra öğrencilerin eksik konularını gidermeye yönelik yoğun çalışmalar yaptı. Sınav ve etütlerin yanı sıra öğrencilerin sınav stresini azaltmalar yönelik doğa aktiviteleri de gerçekleştirildi. Gençler 3 günlük kamp boyunca hem sınav öncesi stres attı, hem de eksik konularını tekrar gözden geçirme fırsatı buldu.