Gençler Sürdürülebilir Gelecek İçin Bir Araya Geldi

Avrupa Birliği Erasmus+ Gençlik Değişim Projesi kapsamında Almanya, Türkiye, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan ve Bulgaristan'dan 60 genç, "Sürdürülebilir Bir Geleceğe Doğru Adım Adım" projesi için İstanbul’da bir araya geldi. Proje, gençlerin geri dönüşüm, ileri dönüşüm, uygunsuz atık yönetimi, karbon ayak izi yönetimi ve sıfır atık konularında bilinçlenmelerini hedefliyor. Katılımcılar, sürdürülebilir bir yaşam tarzının değeri ve tüketici davranışlarının çevresel ve sosyal etkileri hakkında bilgi edinirken, aynı zamanda kültürler arası değişim ve iş birliğini teşvik ediyor.

Proje kapsamında, 12 Kasım 2024 Salı günü saat 11:00’de, Selimpaşa Uygulama Oteli’nde katılımcıların projede gerçekleştirdikleri çalışmaları sergileyecekleri özel bir etkinlik düzenlenecek. Sergide Erasmus+ programı tanıtımı da yapılacak olup, sürdürülebilir gelecek için atılan bu adımların önemine dikkat çekilecektir. Etkinliğe katılım herkese açık olup, bu anlamlı projeye katkıda bulunmak isteyen tüm vatandaşlar davetlidir.

Etkinlik Bilgileri:

Tarih: 12 Kasım 2024

Saat: 11:00

Yer: Selimpaşa Uygulama Oteli, Selimpaşa Mahallesi, 3361 Sokak No:12, Silivri, İstanbul

İletişim: (+90) 539 298 9880

Bu etkinlikte, gençlerin sürdürülebilirlik yolunda attıkları adımlar ve edindikleri deneyimlerin paylaşımıyla, toplumda çevre bilincini artırma hedefleniyor.