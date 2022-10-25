Gençler, tasarladıkları projelerle yarını şekillendiren beyaz eşya teknolojilerine imza atacak

Makers of Tomorrow Projesi kapsamında 2017’den bu yana Kodluyoruz Derneği iş birliğiyle öğrencilere teknoloji okuryazarlığı konusunda yetkinlik kazandıran eğitimler veren BSH Türkiye, projesini bir adım ileriye taşıdı. “Bi’ Fikrim Var” beyaz eşya teknolojisi fikir yarışmasıyla 13-18 yaş grubundaki öğrenciler şirketin Çerkezköy Fabrikası’ndaki BSH Makers Lab’da önce eğitim alacak. Jüri üyelerinin değerlendirmeleriyle başarılı bulunan projeler ödüllendirilecek.

Toplumu güçlendirmek üzere gençlerin yaşamlarına değer katan sürdürülebilirlik projelerine imza atan BSH Türkiye, beyaz eşya teknolojileri alanında yeni bir fikir yarışmasını hayata geçiriyor. “Bi’ Fikrim Var” isimli projeyle gençler inovatif fikirlerini gerçekleştirme fırsatı buluyor. Öğrencilerin şirketin Çerkezköy Fabrikası’nda bulunan BSH Makers Lab’da (Kodlama Laboratuvarı) beyaz eşya teknolojisi, mekatronik/otomasyon, sunum teknikleri ve tüketici iç görüleri alanlarında alacakları eğitimin ardından tasarladıkları beyaz eşya teknolojilerine ilişkin projeler, jürinin rehberliğinde geliştirilecek ve finalde başarılı bulunan projeler ödüllendirilecek. Projenin sınırlarının öğrenciler tarafından belirleneceği yarışma sonunda başarılı fikirler BSH’nin gelecek teknolojilerinde rol oynayabilecek.

Son başvuru tarihi 4 Kasım

Yapılan açıklamaya göre, 13-18 yaş grubundaki öğrencilerden oluşan minimum 2, maksimum 5 kişiden oluşan takımlar, yarışmaya özel olarak tasarlanan bifikrimvar.online platformunda form doldurarak yarışmaya katılabiliyor. 4 Kasım tarihine kadar başvuruların kabul edildiği yarışmada, takımlar başvuruların ardından belirlenecek. Katılımcılar, jürinin rehberliğinde teknoloji ekosisteminde fikirlerini geliştirme imkânı bulurken, 14-15 Kasım tarihlerinde Makers Lab’da, jüri tarafından belirlenecek en iyi 5 fikre sahip takımlar, 3 günlük kodlama, elektronik ve proje planlama atölyelerine katılacak. Son aşamada takımlar, sağlanacak malzeme desteğiyle bu fikirlerin prototiplerini üretecek ve jürinin son değerlendirmesine sunacak.

Finale kalan takımlardan dereceye giren ilk 2 takım 23-27 Ocak tarihleri arasında Makers Lab’da yüz yüze kodlama kampına katılmaya hak kazanacak. Birinci olan takımın üyeleri BSH Türkiye’de staj yapma imkânını elde ederken, kodlama kampında bir yandan yazılım ve elektronik üzerine eğitim alacak bir yandan da sektör çalışanlarının deneyimlerinden faydalanacak.

Beyaz eşya teknolojisi alanında üretici fikirlerin değerlendirileceği “Bi’ Fikrim Var” fikir yarışmasında jüri üyeleri arasında BSH Türkiye’nin üst düzey yöneticileri ve Kodluyoruz Derneği ekibinin yanı sıra teknoloji, inovasyon ve girişimcilik alanında uzman gazeteci ve influencer/youtuber’lar ile Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Metin Türkay gibi değerli akademisyenler de yer alıyor.

“Mentorluk ve kapsamlı eğitimlerimizle gençlere en başta özgüven aşılayacağız”

Yarışma süresince BSH Türkiye AR-GE mühendisleri ve Kodluyoruz Derneği ekibinin tüm katılımcı gençlere kapsamlı eğitimler ve mentorluk vererek projelerinin geliştirilmesinde rol oynayacaklarını belirten BSH Gelişen Pazarlar Bölgesi Kurumsal İletişim Direktörü ve Sürdürülebilirlik Lideri Burçin Girit, şunları söyledi:

“Bi Fikrim Var’ projesini bir fikir yarışmasından çok daha ötesinde sosyal sürdürülebilirlik boyutunda da değerli buluyoruz. Bugünün teknolojilerinde rol oynayarak yarının inovasyonlarını geliştirecek genç araştırmacıların, kod yazarlarının üreticiliğinin şekillenmesinde görev alıyoruz. Bu hem bizlerin onlara ilham olduğu, hem de onlardan ilham aldığımız bir yolculuk olacak. Bu yüzden çok heyecan verici. Makers of Tomorrow projesiyle oluşturduğumuz sinerjinin gücüyle, ilk adımını Tekirdağ’da attığımız bu yarışmayı gelecek yıllarda daha geniş kapsamlı bir Fikir Yarışması haline getirmeyi hedefliyoruz.”