Gençler temiz çevre için yürüdü

Gürsu Belediyesi, Dünya Çevre Günü’nde çevre bilincini artırmak, sıfır atık ve sürdürülebilirlik konusunda farkındalık oluşturmak için çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Öğrenciler, taşıdıkları dövizler ve pankartlar ile sağlıklı bir çevre için sıfır atık bilincinin ve geri dönüştürülebilir atıkların ayrı toplanmasına dikkat çekti.

Gürsu’da Gürsu Gençlik Merkezi önünden başlayan ’Sıfır Atık Farkındalık’ kortej yürüyüşü Belediye Kent Meydanı önünde son buldu. Gürsu protokolünün ve öğrencilerinin katılımı ile gerçekleşen kortej yürüyüşünde öğrenciler taşıdıkları dövizler ve pankartlar ile Gürsulu vatandaşlara sağlıklı bir çevre için sıfır atık bilincinin ve geri dönüştürülebilir atıkların ayrı toplanmasına dikkat çekti.

"Sıfır Atıktan Çerden Çöpten Resimler" konulu resim yarışması, "Atık Malzemelerden Geri Dönüşüm Kutusu Tasarım Yarışması", “Geri Dönüşüm Malzemelerden Müzik Aleti Tasarım Yarışması” ve "Gürsu İlçesi Okullar Arası Geri Dönüşüm Atıkları Toplama Yarışması" başlıklarında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere, bisiklet, tablet, scooter, kulaklık, hoparlör, kaykay, akıllı saat ve dereceye giren okullara top seti, A4 Kağıt ve voleybol filesi hediye edildi.

Gürsu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nce, “Geri Dönüşüm Evde Başlar” sloganıyla başlatılan kampanyayla 01 Şubat 2023-31 Mayıs 2023 tarihleri arasında puanlama sistemi ile en çok atık toplayarak 500 puana ulaşan ilk 40 hanım ödüllendirildi. Başkan Mustafa Işık, “Hedefimiz, özellikle çocuklarımıza ve gençlerimize doğal kaynakları korunan, çok daha sağlıklı ve tertemiz bir çevreye sahip Gürsu bırakmak. Bu hedefle Gürsu Belediyesi olarak yarışma düzenleyerek sıfır atık ve geri dönüşüm çalışmalarımızda kıymetli hemşehrilerimizin hassasiyetiyle ulaştığımız başarıyı 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde ödüllendirmek istedik. Geri dönüşüm konusunda başlattığımız bu kampanyamızın, Gürsulu tüm kadınların duyarlılığı sayesinde ülkemize örnek olmasını diliyorum. Tüm kadınları ve ailelerini, kendileri için küçük sayılabilecek ama dünyamızın korunması ve geleceği için çok büyük katkı sağlayacak uygulamaya katılmaya davet ediyorum” dedi.

Gürsu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından, “Geri Dönüşüm Evde Başlar” sloganıyla başlatılan kampanyayla 2 bin 78 kilogram kağıt/karton, 626 kilogram plastik, 150 kilogram metal, bin 625 adet atık pil toplanarak, 421 kilogram sera gazı salınımı engellendi. 35 adet ağaç kesilmesinin önüne geçildi. 12 bin 249 kilovat enerji tasarrufu sağlandı. 7 metreküp depolama alanı kazancı sağlandı. 10 varil petrol kazancı sağlandı. Atık pillerin ayrı toplanması ise 6 bin 500 metreküp toprağın kirletilmesi önlenmiş oldu.