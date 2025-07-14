Gençler Türkiye Kupası'nda Galatasaray birinci oldu

Gençler Türkiye Kupası’nda Genç Erkekler ve Genç Kadınlarda en çok puanla birinci Galatasaray oldu.

Edirne’de 11-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında düzenlenen Gençler Türkiye Kupası’nda Galatasaray Kulübü, Genç Erkekler ve Genç Kadınlarda en çok puanı toplayarak birinci oldu.

Sarı-kırmızılılar, 558 puanla Genç Erkekler ve 366 puanla Genç Kadınlar birincilik kupasını kazandı.