Gençler Türkiye Kupası'nda Galatasaray birinci oldu
Gençler Türkiye Kupası'nda Genç Erkekler ve Genç Kadınlarda en çok puanla birinci Galatasaray oldu.
Gençler Türkiye Kupası’nda Genç Erkekler ve Genç Kadınlarda en çok puanla birinci Galatasaray oldu.
Edirne’de 11-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında düzenlenen Gençler Türkiye Kupası’nda Galatasaray Kulübü, Genç Erkekler ve Genç Kadınlarda en çok puanı toplayarak birinci oldu.
Sarı-kırmızılılar, 558 puanla Genç Erkekler ve 366 puanla Genç Kadınlar birincilik kupasını kazandı.