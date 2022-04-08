Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası'nda tarihi başarı

Birleşik Arap Emirlikleri ev sahipliğinde devam eden Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası'nın yedinci gününde genç kadınlar epede piste çıkan milli eskrimci Aleyna Ertürk, bronz madalya kazanarak bu kategoride Türk eskrim tarihinin bugüne kadar ki en iyi dünya derecesini elde etti.

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  • 08.04.2022 20:41
  • Güncelleme: 08.04.2022 21:16
Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası'nda tarihi başarı
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Birleşik Arap Emirlikleri ev sahipliğinde devam eden Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası’nın yedinci gününde genç kadınlar epede piste çıkan milli eskrimci Aleyna Ertürk, bronz madalya kazanarak bu kategoride Türk eskrim tarihinin bugüne kadar ki en iyi dünya derecesini elde etti.

Dubai’de bronz madalyaya uzanan mücadelesinde bugün Aleyna Ertürk, başarılı pul müsabakalarının ardından tablo-128’de Çek sporcu Gabriela Aigermanova’yı 14-13, t-64’te Kanadalı Marie Frederique Millette’yi 15-13, t-32’de İtalyan Gaia Caforio’yu 15-12 ve t-16’da karşılaştığı Ukraynalı rakibi Emily Conrad’ı 15-9 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Ertürk, çeyrek finalde Polonyalı Kinga Zgryzniak’ı da 14-13 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Yarı final maçını İsrailli Nicole Feygin’e karşı 15-5 kaybeden Ertürk, şampiyonayı üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalya elde etti.

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Organizasyonda bugün aynı zamanda Halis Efe Elibol 39., Berra Sonyüksek 79., Damlanur Sönmüş 84., Cengizhan Öner 110., Emir Akal 117. ve Kayra Naz Özcan 134. oldu.

Şampiyona yarın yarın yıldız kızlar ve erkekler epe karşılaşmalarıyla devam edecek.

İHA

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