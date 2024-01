Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş görevi bıraktı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği’nin başkanı Niyazi Akdaş görevini bıraktığını duyurdu.

Trendyol 1. Lig’in başkent temsilcisi Gençlerbirliği’nde Başkan Niyazi Akdaş, yapılan genel kurulda kulübün şirketleşme kararının alınmaması ve maddi sıkıntılar nedeniyle istifa kararı aldı. Yönetim kurulu üyelerinin ricası üzerine istifa kararını Trendyol 1. Lig’in 19. haftasında Sakaryaspor müsabakası sonrasına bıraktığını belirten Akdaş, şu ifadeleri kullandı:

“10 Haziran 2021 tarihinde büyük bir borç yükü ile Murat Cavcav’dan devraldığım Gençlerbirliği Spor Kulübü başkanlık görevim sırasında borçları ödeyebilmek için birkaç genel kurul yaparak yeni atanan üyelerden katkı bekledim. Maalesef beklediğim maddi katkıyı alamadım. Bilindiği gibi 31 Temmuz 2022 tarihinde başkanlığı Talip Çankırı’ya devrettim. O yönetimin de seçimli olağanüstü kongre kararı almasının ardından, delegelerimizin ısrarı üzerine Kulübümüze kayyum atanmasını engellemek için başkanlığa tekrar aday oldum. Belki de aday olmamam en doğru karardı ama Kulübüme olan sevdam beni böyle yönlendirdi. 25 Eylül 2022 tarihinde yapılan Kongre’de katılan delegelerin büyük bir çoğunluğu ile tekrar seçildim. Son iki sezon büyük maddi ve manevi çabalarla kulübümüzü 1. Ligde tutmakta başarılı olduk. Eski borçların büyük bir kısmını ödeyebildik. Şirketleşme vaadiyle 14 Ekim 2023 tarihli kongremizde Cantürk Alagöz ile birleşme kararı aldık ve ortak bir Yönetim Kurulu oluşturduk. Alagöz’e bu dönem verdiği katkılar için bir kere daha teşekkür ederim. Kulübümüz bugün itibariyle 27 puana sahiptir ve üst sıradaki takımlarla çok az puan farkı vardır. Kariyer hayatım süresince, kendime her zaman büyük hedefler koydum ve şükürler olsun hepsini birer birer de gerçekleştirebildim. Ne yazık ki hayatımda ilk defa Kulübüm de koyduğum hedefin gelinen nokta ile bağdaşmadığı gerçeğini büyük bir üzüntü ile görüyorum. Bu sezon Gençlerbirliği Spor Kulübü’nde büyük hedefler koyduğumuz 1. Lig yarışında, ikinci devrenin başlayacağı şu günlerde ’maddi olarak’ hayal ettiklerimizi maalesef gerçekleştiremediğimiz bir noktadayız. Her geçen gün öngörülemez bir şekilde artan giderler ve kur artışları tüm uğraşlarımıza rağmen artık içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Ailem ve yakınlarım bilirler ki; Gençlerbirliği sevdam tartışmaya açık değildir. Dolayısıyla kulüp başkanlığım süresince Kulübümüzün menfaatlerini her şeyin üstünde tuttum. İyi niyet, çaba ve fedakârlık anlayışı ile Kulübümüzü ancak bu noktaya kadar getirebildim. Son olarak yine üzerime düşen görevi yapmak adına, Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda ’sürdürülebilirliğinin sağlanması’ için; şu an hemen hemen tüm Kulüplerin başvurduğu bir yöntem olan ’şirketleşme’ yolunda adım atmak amacıyla delegelerimize Genel Kurul çağrısında bulunduk. Çünkü günümüzde Futbol Kulüplerinin idari ve mali yapılarının profesyonel ve bütünlük içinde yönetilmesi, gelirleri artırıcı bir kurumsal yapıya kavuşması, dinamik bir işleyişe sahip olması şirketleşme ile elde edilebilecek kazanımlardır. Bu arada şunu da belirtmeliyim ki geçmiş Genel Kurullarda söz verdiğim gibi kulübe yaklaşık 2000 çalışanımdan bir çalışanımı dahi kaydettirmedim. Ancak maalesef ki 7 Ocak Pazar 2024 günü ’Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün şirketleşmesi ve yeni çıkan spor yasasına göre Gençlerbirliği A.Ş.’nin kurulması, kurulacak Gençlerbirliği Futbol Sportif A.Ş.’ye futbol branşının aktif ve pasiflerinin devredilmesi ile ilgili yetki verilmesi’ gündemi ile toplanan Genel Kurulumuz, 3/4 salt çoğunluk sağlanamadığından yapılamamıştır. Bu nedenle de Sayın Alagöz Kulübümüz ile alakasını kesmiştir. Çoğunluk sağlanmaması adına Genel Kurula girmeyip dışarda bekleyen delege arkadaşlarımızın ve defalarca arandıkları halde Genel Kurulumuza katılmayan delegelerimizin yaptıkları bu davranışların Kulübümüzün yararına olup olmadığını onların vicdanlarına bırakıyorum. Gelinen noktada hem maddi hem manevi olarak ciddi anlamda yıpranmış biri olarak Gençlerbirliği Spor Kulübü’ne, Gençlerbirliği taraftarına, içinde bulunduğum camiaya ve aileme sağlığıma daha fazla zarar gelmemesi için an itibariyle başkanlık görevimden istifa ettiğimi bildirmek istiyorum. Gençlerbirliği’ne olan sevgim sevdam hayatımın sonuna kadar yaşayacaktır. Hakkınızı helal edin. Bu arada istemeyerek de olsa kırdığım üzdüğüm kişiler varsa hepsinden özür diliyorum.”