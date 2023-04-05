Gençlerbirliği'nde Sinan Kaloğlu dönemi
Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevi için Sinan Kaloğlu ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevi için Sinan Kaloğlu ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Gençlerbirliği, Mustafa Dalcı’dan boşalan teknik direktörlük görevi için Sinan Kaloğlu ile anlaştıklarını duyurdu. Başkent ekibinden yapılan açıklamada, “Kulübümüz, A takım teknik direktörlüğü için Sinan Kaloğlu ile anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüz Sinan Kaloğlu ve ekibine hoş geldin diyor yeni görevlerinde başarılar diliyoruz” ifadeleri yer aldı.