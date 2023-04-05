Gençlerbirliği'nde Sinan Kaloğlu dönemi

Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevi için Sinan Kaloğlu ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Gençlerbirliği'nde Sinan Kaloğlu dönemi
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevi için Sinan Kaloğlu ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Gençlerbirliği, Mustafa Dalcı’dan boşalan teknik direktörlük görevi için Sinan Kaloğlu ile anlaştıklarını duyurdu. Başkent ekibinden yapılan açıklamada, “Kulübümüz, A takım teknik direktörlüğü için Sinan Kaloğlu ile anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüz Sinan Kaloğlu ve ekibine hoş geldin diyor yeni görevlerinde başarılar diliyoruz” ifadeleri yer aldı.