Gençlerbirliği'nde yeni sezon kombine fiyatları belli oldu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 2023-2024 sezonu kombine bilet fiyatlarını açıkladı.

Yeni sezonda Eryaman Stadyumu’nu doldurmayı amaçlayan ve kombine fiyatlarını 450 TL ila 2 bin TL aralığında satışa sunan başkent ekibinde, ’Bir kombine bileti alana bir bedava’ kampanyasının yanı sıra sporseverleri cezbedecek birçok kampanya bulunuyor. Gençlerbirliği, 2023-2024 sezonu kombine bilet fiyatlarını açıkladı. Eryaman Stadyumu’nda oynanacak Spor Toto 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarında geçerli olacak ve 10 Temmuz Pazartesi günü satışına başlanacak olan yeni sezon kombine bilet fiyatları; VIP 2 bin TL, Tribün 700 TL, Maraton 550 TL, Kale Arkası 450 TL olarak belirlendi.

Başkent ekibinde sezonluk maç bileti ücretleri ise; VIP 200 TL, Kapalı 70 TL, Maraton 60 TL ve Kale Arkası 40 TL şeklinde olacak.

Taraftarı sevindiren kampanyalar

Başkent ekibi, VIP tribünü hariç diğer kategorilerde bir kombine alana bir kombine ücretsiz verileceğini; kombine koşullarını sağlayan ve Gençlerbirliği’ne başvuruda bulunan okullara 100 adet kombine hediye edileceğini; kombine alan taraftarlara store gibi alanlarda indirim sağlanacağını; kombine alan taraftarlar arasında yapılacak çekilişle 25 taraftara yeni sezon Gençlerbirliği’nin lisanslı formasının hediye edileceği duyurdu.