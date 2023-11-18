Gençlerbirliği'nden, Türkgücü Münih takımıyla iş birliği anlaşması

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Almanya’nın Türkgücü Münih takımıyla futbolcu, antrenör ve bilgi alışverişi konusunda iş birliği anlaşması imzaladı.

Gençlerbirliği, Almanya’nın 4. Lig ekiplerinden Türkgücü Münih ile futbolcu transferi, antrenör eğitimi, scouting çalışmaları ve bilgi alışverişi konularında iş birliği anlaşmasına imza attı. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’nde yapılan imza töreninde Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş, Başkan Vekili Arif Ölmez, İdari İşlerden Sorumlu Asbaşkan Mehmet Soylu, Türkgücü Münih Başkanı Serdar Yılmaz ile Başkan Yardımcısı Muhammed Çoban yer aldı.

Yapılan iş birliği anlaşmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş, “Gençlerbirliği adına önemli bir iş birliğine imza attık. Her iki taraf için umarım hayırlısı olur. Bu iş birliği anlaşmasıyla artık bir ayağımız Avrupa’da olacak. Türkgücü München takımıyla futbolcu transferi, antrenörlerimizin Avrupa’daki gelişmeleri yerinde görüp, takip etmeleri ve bu hususta eğitimleri, yetenekli oyuncuların taranması konusunda scouting çalışmalarını kapsayan ve Gençlerbirliği’mizin değerine değer katacak bir iş birliği anlaşması imzaladık. Yakın zamanda bunun karşılığını da almaya başlayacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.