Gençlerbirliği, Volkan Demirel ile anlaştı

Gençlerbirliği'nde Hüseyin Eroğlu ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Volkan Demirel getirildi.

Gençlerbirliği, Volkan Demirel ile anlaştı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Gençlerbirliği’nde Hüseyin Eroğlu ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Volkan Demirel getirildi.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbol A takım teknik direktörlüğü için Volkan Demirel ile 1.5 yıllığına anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Volkan Demirel ve ekibine hoş geldin diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz" denildi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Volkan Demirel için yarın saat 16.00’da kulüp binasında imza töreni düzenlenecek.